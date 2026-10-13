La activista ecológica sueca Greta Thunberg acudió al centro educativo Paul-Éluard de Saint-Denis a las afueras de París en apoyo a las protestas estudiantiles, informaron medios internacionales.
Greta Thunberg se sumó a las protestas estudiantiles en Francia
“Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular”, celebró un activista tras la llegada de la ecologista sueca, quien además se reunió con abogados que apoyan los reclamos.
La joven de 23 años se reunió con una veintena de abogados para organizar una ‘cadena de togas’ en apoyo de los estudiantes, que desde hace semanas protestan intensamente en toda Francia por mejores condiciones en la Educación.
“Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular, sino de cuánta gente se suma al movimiento”, declaró Marius Mesnil cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL) en Francia (agrupación sindical de estudiantes de secundaria), en la cadena de televisión BMFTV.
La Unión Estudiantil llamó a participar en la protesta bajo el lema: “No nos escuchan, iremos a buscarlos”, según publicaron en la red social X.
Quién es Greta Thunberg
Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca conocida por presionar a líderes y gobiernos para que tomen medidas contra el cambio climático.
Se hizo conocida en agosto de 2018, a los 15 años, cuando comenzó a faltar a la escuela los viernes para protestar frente al parlamento sueco con un cartel que decía "Skolstrejk för klimatet" (Huelga escolar por el clima). Su acción individual inspiró el movimiento global juvenil Fridays for Future (Huelgas escolares por el clima), movilizando a millones de jóvenes en todo el mundo.
A temprana edad le diagnosticaron síndrome de Asperger (trastorno del espectro autista), condición a la que ella se refiere como su "superpoder" porque le permite ver las cuestiones climáticas sin matices intermedios.
Además de la crisis climática, ha vinculado su activismo con la justicia social, los derechos humanos y la participación juvenil en causas educativas y políticas, sumándose recientemente a movilizaciones estudiantiles en Francia