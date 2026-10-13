“Cadena de togas”

Greta Thunberg se sumó a las protestas estudiantiles en Francia

“Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular”, celebró un activista tras la llegada de la ecologista sueca, quien además se reunió con abogados que apoyan los reclamos.