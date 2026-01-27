Siete hinchas del PAOK murieron rumbo a un partido de Europa League

Una tragedia sacudió al fútbol europeo este fin de semana: siete hinchas del club griego PAOK murieron en un accidente automovilístico en Rumania mientras se dirigían hacia Alemaniapara presenciar el duelo de su equipo ante el Eintracht Frankfurt, por la última fecha de la fase de grupos de la Europa League.
Tragedia en Rumania. Crédito: Reuters.
El siniestro vial
Según informaron medios locales y autoridades rumanas, el grupo de hinchas viajaba en una camioneta que colisionó con un camión en una ruta del norte del país. El impacto fue tan violento que siete de los ocupantes murieron en el acto, mientras que al menos otros tres resultaron con heridas de diversa consideración.
El accidente ocurrió en la localidad de Bistrita-Nasaud, cuando el vehículo intentó una maniobra de sobrepaso. Las víctimas fatales eran simpatizantes del PAOK que se dirigían a Alemania por tierra, en caravana, como parte de un grupo más grande de seguidores del club.
El club PAOK confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde expresó su “inmensa tristeza” y envió condolencias a las familias de los fallecidos.
“Una tragedia indescriptible enluta a nuestra familia. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos”, publicó la institución.
La UEFA también expresó su pesar y se solidarizó con el club griego, mientras que el Eintracht Frankfurt y varios clubes europeos mostraron su apoyo mediante mensajes en redes sociales.
Dolor en Grecia y el fútbol internacional. Crédito: Reuters.
En Salónica, ciudad donde tiene sede el PAOK, decenas de simpatizantes se reunieron frente al estadio Toumba para encender velas, dejar flores y banderas en homenaje a los hinchas fallecidos. La escena fue conmovedora: familias enteras, jugadores del club y ex futbolistas participaron del tributo.
Medios griegos informaron que se organizarán actos conmemorativos oficiales y que el club analiza declarar duelo institucional en memoria de los seguidores perdidos.
A pesar del impacto de la tragedia, el partido entre PAOK y Eintracht se disputó tal como estaba previsto. En señal de respeto, ambos equipos realizaron un minuto de silencio antes del inicio del encuentro.
Los jugadores del conjunto griego lucieron brazaletes negros y se mostraron visiblemente afectados por la noticia. Desde la hinchada visitante, se desplegó una bandera en homenaje a los fallecidos.
La tragedia enluta no solo al PAOK, sino a todo el mundo del fútbol, que vuelve a quedar marcado por una pérdida evitable en el marco de una pasión que traspasa fronteras. Las autoridades rumanas siguen investigando las causas del accidente, mientras crece el reclamo por mayores controles y seguridad en los viajes organizados de hinchas.