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Hallaron muerto al ministro de Economía de Baviera en una habitación de hotel en Berlín

La fiscalía no descarta la implicación de terceros en la muerte de Hubert Aiwanger. El político alemán, de 55 años, tenía antecedentes filonazis.

Agentes policiales frente al hotel Neuer Fritz este miércoles. Reuters.Agentes policiales frente al hotel Neuer Fritz este miércoles. Reuters.
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Un prominente político y economista alemán fue hallado muerto este miércoles (04.11.2026) en un hotel de Berlín, informó la Policía, que abrió una investigación.

La causa de muerte de Hubert Aiwanger, de 55 años, que era vicejefe del estado de Baviera, en el sur del país, no estaba clara de inmediato.

A police vehicle parks in front of the hotel Neuer Fritz in Berlin, Germany, November 4, 2026. Deputy premier and economy minister of the German state of Bavaria and head of the small conservative Free Voters party, Hubert Aiwanger, was found dead in his hotel in Berlin, political sources said on Wednesday. REUTERS/Fabrizio BenschHubert Aiwanger fue hallado sin vida en una habitaciónd el hotel. Reuters.

La policía de la capital indicó en un comunicado que Aiwanger "fue hallado muerto en su habitación de hotel" en el distrito de Berlín-Mitte.

La Policía y la fiscalía buscan "determinar la causa concreta y las circunstancias de la muerte y descartar cualquier posible implicación de terceros", señaló el texto.

El viaje a Berlín

Aiwanger, líder del partido populista Freie Wähler (Electores Libres) y también ministro de Economía de Baviera, estaba en Berlín para asistir a la inauguración de una oficina de su partido, pero se perdió el acto porque no se sentía bien, informó el diario Bild.

Su cadáver fue posteriormente descubierto por la Policía en el hotel, añadió.

Police enter the hotel Neuer Fritz in Berlin, Germany, November 4, 2026. Deputy premier and economy minister of the German state of Bavaria and head of the small conservative Free Voters party, Hubert Aiwanger, was found dead in his hotel in Berlin, political sources said on Wednesday. REUTERS/Fabrizio BenschAiwanger estaba en Berlín para asistir a la inauguración de una oficina de su partido.

El primer ministro bávaro Markus Söder calificó su muerte de "tragedia absoluta".

Su trayectoria en Freie Wähler

Aiwanger dirigía la rama bávara de Freie Wähler desde 2006. Bajo su liderazgo, el partido entró por primera vez en el gobierno estatal en 2018.

Mirá tambiénUn incendio afectó al "Nido del Águila", la antigua residencia de montaña de Hitler

En 2023 se vio envuelto en una controversia nacional después de que saliera a la luz que se habían encontrado panfletos nazis en su mochila escolar cuando era adolescente, a finales de la década de 1980.

Se disculpó por el asunto, pero se negó a dimitir.

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