Una grave emergencia se registró este martes en el estado de Washington, Estados Unidos, luego de que un tanque químico implosionara dentro de una planta de pulpa y papel. El hecho dejó al menos una persona fallecida, nueve heridos y otras nueve desaparecidas, mientras continúan las tareas de rescate y evaluación de daños.
Implosión en una planta de papel de Estados Unidos dejó un muerto y desaparecidos
Un tanque de "licor blanco" colapsó en una planta papelera de Washington, causando una emergencia que dejó muertos y heridos. Se investigan las causas del incidente.
La explosión ocurrió en las instalaciones de una empresa dedicada a la producción de papel y materiales de embalaje. Según informaron las autoridades y la compañía involucrada, el incidente generó múltiples lesiones críticas y movilizó a decenas de rescatistas.
Qué ocurrió en la planta
La emergencia se produjo en un tanque químico perteneciente a la planta de Nippon Dynawave Packaging Co., ubicada en Washington. De acuerdo con la información oficial, la ruptura de la estructura provocó un escenario de extrema complejidad dentro del predio industrial.
En un comunicado conjunto, la empresa y las fuerzas de seguridad confirmaron que el episodio dejó víctimas fatales y personas heridas, entre ellas un bombero que participaba del operativo.
Aunque las autoridades aclararon que no existe una amenaza inmediata para la población, señalaron que el tanque continúa inestable y mantiene restringido el acceso a determinadas áreas.
El operativo
Cerca de 40 bomberos, paramédicos y especialistas en materiales peligrosos trabajaron en el lugar para asistir a los afectados y contener la situación.
Los heridos fueron descontaminados antes de ser trasladados a hospitales de las ciudades de Longview y Vancouver, ambas ubicadas en el estado de Washington.
El jefe de bomberos y rescatistas, Scott Goldstein, indicó inicialmente que aún no estaba claro el número total de víctimas fatales. Horas más tarde, un comunicado oficial confirmó al menos un fallecido y nueve personas desaparecidas.
Además, explicó que el tanque involucrado tenía una capacidad de 303.000 litros y se encontraba lleno en un 60% al momento del incidente.
Qué sustancia contenía el tanque
La estructura almacenaba una mezcla química conocida como “licor blanco”, un compuesto corrosivo elaborado principalmente con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.
Esta sustancia se utiliza en la industria papelera para descomponer la madera durante la fabricación de papel kraft, un material resistente empleado en envases, cajas y bolsas.
Tras la implosión, parte del contenido se derramó hacia una zanja de drenaje. Equipos ambientales del Departamento de Ecología estatal fueron enviados al lugar para analizar posibles impactos.
Mientras avanzan las pericias, las autoridades remarcaron que todavía es demasiado pronto para determinar qué provocó el colapso del tanque.