Un incendio de grandes dimensiones ocurrido este miércoles en la ciudad belga de Amberes dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, algunos de ellos en estado crítico.
El incendio en un edificio en Bélgica dejó al menos seis muertos
El fuego se desató en un edificio de departamentos de diez pisos donde viven más de 200 personas. Las autoridades evacuaron el inmueble, desplegaron un amplio operativo de rescate y mantienen abierta la investigación para determinar el origen del siniestro.
El siniestro afectó a un edificio de departamentos de diez plantas ubicado en el barrio de Linkeroever, donde residen más de 200 personas, y obligó a desplegar un importante operativo de bomberos, policías y servicios de emergencia para evacuar a los ocupantes y controlar las llamas.
El incendio obligó a evacuar a más de 200 personas
De acuerdo con la información difundida por la Policía de Amberes, el incendio fue reportado alrededor de las 9.53 (hora local), cuando vecinos alertaron sobre un foco ígneo que se había originado en uno de los pisos superiores del edificio.
En un primer momento, las autoridades señalaron que las llamas se iniciaron en el octavo piso, aunque posteriormente indicaron que el origen exacto del fuego continúa bajo investigación.
El edificio afectado cuenta con diez plantas y alberga a más de 200 residentes. La rápida propagación del humo dificultó las tareas de evacuación y obligó a movilizar numerosas dotaciones de bomberos, equipos médicos, efectivos policiales y una unidad especializada con drones para evaluar la situación desde el aire.
Mientras los equipos de emergencia trabajaban para rescatar a las personas atrapadas y extinguir el fuego, las autoridades emitieron una alerta para los habitantes de la zona. Se recomendó mantener puertas y ventanas cerradas y apagar los sistemas de ventilación debido a la gran cantidad de humo que se extendía por el barrio de Linkeroever.
El operativo se desarrolló durante varias horas y, al mediodía, los bomberos continuaban revisando el edificio para verificar que no quedaran personas en su interior. Además del inmueble afectado, unas 60 personas que habitaban un edificio vecino también fueron evacuadas de manera preventiva por el riesgo que representaban el humo y la proximidad del incendio.
Entre los evacuados se encontraba el exalcalde de Amberes, Bob Cools, de 92 años, quien abandonó el edificio junto con su esposa sin sufrir lesiones. Los residentes fueron trasladados temporalmente a un centro de asistencia habilitado por las autoridades locales mientras continuaban las tareas de emergencia.
Investigan el origen del fuego
El balance preliminar difundido por los servicios de emergencia confirmó al menos seis personas fallecidas y varios heridos de gravedad, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría modificarse a medida que avanzan las inspecciones en el edificio. Los bomberos señalaron que las condiciones dentro del inmueble eran complejas debido al intenso calor, la presencia de humo y la magnitud del incendio.
Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el inicio de las llamas. La Fiscalía y los investigadores especializados en incendios trabajarán una vez finalizadas las tareas de extinción para determinar las causas del siniestro y establecer si existió alguna falla estructural, un accidente doméstico o cualquier otro factor que haya desencadenado el fuego.
La tragedia generó una rápida reacción de las principales autoridades del país. El primer ministro belga, Bart De Wever, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su reconocimiento al trabajo realizado por los equipos de emergencia.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Gobierno sostuvo que sus pensamientos estaban con las personas afectadas por el incendio y agradeció el esfuerzo de bomberos, policías y personal sanitario que trabajaban para asistir a los residentes y controlar el fuego en condiciones muy difíciles.
Las imágenes difundidas por medios belgas mostraron una densa columna de humo negro saliendo de los pisos superiores del edificio, mientras decenas de bomberos combatían las llamas con escaleras hidráulicas y vehículos especializados. En paralelo, ambulancias trasladaban a los heridos hacia distintos centros de salud de Amberes.
Las autoridades locales señalaron que el incendio quedó parcialmente contenido durante el transcurso de la jornada, aunque advirtieron que las tareas de enfriamiento y revisión del edificio demandarán varias horas más para garantizar que no existan nuevos focos de fuego ni riesgos para los rescatistas.