Un incendio registrado este jueves en un hospital de la ciudad de Ludwigslust, en el noreste de Alemania, dejó un saldo de dos muertos y al menos 34 heridos, informaron medios locales.
Tragedia
Incendio en un hospital de Alemania: dos muertos y al menos 34 heridos
El fuego comenzó en el área de radiología de un centro médico en la ciudad de Ludwigslust y obligó a una evacuación masiva de pacientes. Las autoridades lograron controlar las llamas e iniciaron las peritaciones para determinar las causas de la tragedia.
Incendio en un hospital de Alemania. Foto: NA.
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Las llamas se desencadenaron sobre las 04:30 hora local (03:30 GMT) en la estructura del techo del departamento de radiología del hospital y ya han sido puestas bajo control, aunque todavía están por determinar las causas del incidente, señalaron las autoridades.
Durante el mediodía de este jueves, el hospital y los edificios adyacentes fueron evacuados.
Según los bomberos, los pacientes recibían tratamiento en un lugar seguro dentro del recinto hospitalario.
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