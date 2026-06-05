Un incendio de grandes proporciones se registró este viernes en la nave industrial que la multinacional automotriz Honda posee en la localidad de Santa Perpètua de la Mogoda, en la provincia de Barcelona, España. El siniestro obligó a la evacuación total del personal de la planta, aunque las autoridades confirmaron que no se produjeron heridos.
Se incendió la planta de Honda en España: 27 dotaciones de bomberos combatieron las llamas
El fuego afectó por completo el interior y la cubierta de la nave industrial de automoción ubicada en Barcelona. Ante la magnitud de la columna de humo, las autoridades desalojaron el predio, evacuaron las firmas vecinas y pidieron a los habitantes de la zona confinarse en sus hogares.
Para combatir las llamas, se desplegó un operativo de emergencia compuesto por 27 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.
El foco ígneo se inició poco antes de las 15:00 horas (hora local) en el complejo de automoción ubicado en el polígono industrial Torre del Rector, en las proximidades de la autopista AP-7. El incidente generó una densa y de grandes dimensiones columna de humo negro que resultó visible desde múltiples municipios limítrofes.
Evacuación preventiva
Debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación, las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate implementaron una serie de acciones inmediatas en el perímetro afectado.
Voceros de los Bombers de la Generalitat explicaron que las tareas de extinción se ejecutan estrictamente desde el exterior de la estructura, debido a que las llamas afectaron la totalidad del espacio interno y provocaron daños severos en la cubierta del edificio.
Además, como medida de estricta prevención ante el avance del siniestro, los bomberos procedieron a evacuar no solo a los empleados de Honda, sino también a los operarios de las naves industriales colindantes.
Recomendaciones a la población civil
Ante la propagación del humo por las zonas residenciales cercanas, Protección Civil de la Generalitat emitió un comunicado con recomendaciones específicas para los vecinos de las urbanizaciones y barrios próximos al polígono industrial:
- Confinamiento preventivo: solicitaron a los habitantes no acercarse bajo ningún concepto al sector del incendio y, en caso de percibir la llegada de humo a sus hogares, proceder al cierre hermético de puertas y ventanas.
- Suspensión de actividades: aconsejaron de forma expresa evitar la realización de cualquier tipo de actividad física o recreativa en espacios exteriores.
De forma complementaria, el Ayuntamiento de Santa Perpètua resolvió activar en fase de alerta su Documento Único de Protección Civil (DUPROCIM), herramienta normativa que unifica y coordina todos los planes de actuación de emergencia y evaluación de riesgos de la comuna ante incidentes de esta envergadura.