Siniestro en Catalunya

Se incendió la planta de Honda en España: 27 dotaciones de bomberos combatieron las llamas

El fuego afectó por completo el interior y la cubierta de la nave industrial de automoción ubicada en Barcelona. Ante la magnitud de la columna de humo, las autoridades desalojaron el predio, evacuaron las firmas vecinas y pidieron a los habitantes de la zona confinarse en sus hogares.