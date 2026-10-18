Una estampida registrada durante la celebración de un festival religioso en Calcuta, en el este de India, dejó al menos 17 personas muertas y otras 35 heridas, según informaron medios locales.
India: una estampida durante un festival hindú en Calcuta dejó 17 muertos y 35 heridos
El episodio ocurrió durante las celebraciones de Durga Puja, cuando una lluvia repentina llevó a numerosas personas a buscar refugio en un pabellón temporal. Los organizadores cerraron el lugar mientras continuaban las tareas de rescate.
El hecho ocurrió el sábado por la noche en el marco de Durga Puja, una de las festividades más importantes del hinduismo, que cada año convoca a grandes multitudes.
El episodio se produjo en un pabellón temporal instalado en el barrio de Chorbagan Sarbojanin. De acuerdo con los primeros reportes, una lluvia repentina llevó a quienes se encontraban en los alrededores a ingresar al recinto para resguardarse.
La concentración de personas habría desencadenado una situación de aglomeración que terminó en una estampida.
Las circunstancias exactas que provocaron la tragedia todavía no estaban determinadas al momento de los primeros reportes. Mientras tanto, los equipos de emergencia asistieron a los afectados y trasladaron a los heridos para que recibieran atención médica.
Cómo se produjo la estampida durante el festival Durga Puja
La celebración de Durga Puja se desarrolla durante varios días y reúne a miles de fieles y visitantes en distintos puntos de la India, especialmente en el estado de Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta.
Como parte de los festejos, se instalan estructuras temporales que albergan representaciones de la diosa Durga y funcionan como espacios de encuentro y veneración. Estos recintos reciben un importante flujo de público durante las jornadas de celebración.
En este caso, según las primeras informaciones difundidas por medios locales, una lluvia inesperada alteró la circulación de las personas que participaban del evento.
Quienes permanecían en el exterior buscaron ingresar al pabellón para protegerse del agua y la acumulación de visitantes derivó en una situación de extrema presión entre la multitud.
Un testigo relató que varias personas se desmayaron al quedar atrapadas y ser aplastadas por quienes se encontraban alrededor. La situación dificultó la salida del lugar y obligó a intervenir para asistir a las víctimas.
Algunos de los heridos fueron trasladados a centros de salud en motocicletas, según los testimonios recogidos tras el episodio. La cifra inicial difundida por las fuentes locales fue de 17 fallecidos y 35 lesionados.
Después de la tragedia, los organizadores dispusieron el cierre del pabellón al público. La medida buscó facilitar las tareas de asistencia y evitar que continuara ingresando gente al sector donde se había producido la estampida.
Bikash Das, uno de los organizadores del festival, señaló que todavía no se conocía con precisión qué había desencadenado el episodio. En ese contexto, sostuvo que la prioridad inmediata era completar las operaciones de rescate y atender a las personas afectadas.
La reconstrucción de lo ocurrido deberá establecer cómo se desarrolló la aglomeración y cuáles fueron las circunstancias que impidieron que los asistentes pudieran desplazarse con seguridad.
Narendra Modi expresó sus condolencias y aseguró asistencia a las familias
El primer ministro de India, Narendra Modi, manifestó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas.
En una publicación en la red social X, el mandatario calificó el hecho como extremadamente angustiante y expresó sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos. También deseó una pronta recuperación a las personas heridas.
Modi indicó, además, que el Gobierno de Bengala Occidental estaba brindando asistencia a las familias afectadas por la tragedia.
El episodio volvió a poner en primer plano los riesgos que pueden presentarse durante las celebraciones multitudinarias, en particular cuando una modificación repentina de las condiciones externas provoca movimientos simultáneos de grandes grupos de personas.
En eventos de estas características, la circulación en accesos y salidas, la capacidad de los espacios y la posibilidad de evacuar sin obstáculos son factores centrales para reducir el riesgo de aglomeraciones peligrosas.
Por el momento, los datos difundidos inicialmente daban cuenta de al menos 17 muertos y 35 heridos. Las causas precisas de la estampida permanecían bajo análisis, mientras la atención de los afectados y las tareas de rescate concentraban los esfuerzos inmediatos.
La tragedia ocurrió en una de las celebraciones religiosas de mayor convocatoria en el este de India y dejó decenas de personas afectadas en una jornada que había reunido a numerosos visitantes en el recinto temporal de Calcuta.