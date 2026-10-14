Tragedia

India: murieron 13 niños tras el vuelco de un barco en el río Ganges

El accidente ocurrió en el distrito de Vaishali, en el estado de Bihar, cuando un grupo de menores se trasladaba a una celebración en una localidad cercana. Las autoridades desplegaron un operativo de rescate y anunciaron asistencia económica para las familias de las víctimas.