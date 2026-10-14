Trece niños murieron en India luego de que una embarcación volcara en el río Ganges mientras transportaba pasajeros hacia una celebración. El hecho ocurrió el martes por la noche en el distrito de Vaishali, en el estado de Bihar, al noreste del país. Las autoridades locales confirmaron el número de fallecidos y señalaron que las tareas de búsqueda y asistencia continuaban en la zona.
India: murieron 13 niños tras el vuelco de un barco en el río Ganges
El accidente ocurrió en el distrito de Vaishali, en el estado de Bihar, cuando un grupo de menores se trasladaba a una celebración en una localidad cercana. Las autoridades desplegaron un operativo de rescate y anunciaron asistencia económica para las familias de las víctimas.
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, los menores tenían menos de 15 años y viajaban hacia una localidad próxima para participar de una comida festiva. El accidente se produjo alrededor de las 20.30, hora local, cuando la embarcación dio vuelta en el agua.
El episodio movilizó a equipos de emergencia, efectivos especializados y habitantes de la zona, que colaboraron en las tareas de rescate. Mientras los sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.
Cómo ocurrió el accidente en el río Ganges
El naufragio tuvo lugar en Vaishali, una zona del estado de Bihar situada en el noreste de India. Según los primeros datos difundidos por las autoridades, el barco llevaba a un grupo de personas que se dirigía a una celebración en una localidad ubicada al otro lado del río.
La magistrada del distrito, Varsha Singh, informó sobre el hecho y el avance de las tareas de emergencia. Las primeras noticias señalaron que siete personas habían sido rescatadas con vida. Sin embargo, en una actualización posterior, las autoridades informaron que el número de sobrevivientes rescatados era de seis, mientras el operativo seguía activo para establecer si había más personas desaparecidas.
En el rescate participaron integrantes de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés), junto con residentes de la zona y personal de los organismos locales. Los sobrevivientes fueron trasladados a centros de atención médica, en la ciudad de Patna, ubicada a menos de 50 kilómetros del lugar del accidente, en la otra margen del Ganges.
Por el momento, las autoridades no habían establecido públicamente la causa del vuelco. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el traslado y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que la embarcación terminara en el agua.
El balance confirmado se mantuvo en 13 fallecidos. La posibilidad de que hubiera más víctimas había sido planteada por el dirigente opositor de Bihar Tejashwi Yadav, quien señaló en redes sociales que las primeras estimaciones podían ser superiores. No obstante, las actualizaciones posteriores de las autoridades mantuvieron la cifra de 13 muertos.
El accidente volvió a poner en el centro de la atención la situación de las personas que utilizan embarcaciones para trasladarse entre localidades atravesadas por ríos. Sin embargo, hasta que avance la investigación, no se difundieron conclusiones oficiales sobre posibles fallas de seguridad ni sobre las condiciones en las que navegaba el barco.
La reacción del Gobierno y la ayuda a las familias
El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de los niños fallecidos y manifestó su preocupación por las personas heridas. A través de un mensaje público, señaló que las autoridades locales estaban asistiendo a los afectados y anunció una compensación económica para los familiares de las víctimas.
Según el anuncio difundido por la oficina del primer ministro, se otorgarán dos lakh de rupias —200.000 rupias indias— al familiar más cercano de cada persona fallecida. Para quienes resultaron heridos, se estableció una asistencia de 50.000 rupias.
Por su parte, el ministro principal de Bihar, Samrat Choudhary, también anunció ayuda económica para las familias de las víctimas. La asistencia prevista por el gobierno estatal se suma a la anunciada por las autoridades nacionales.
Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para completar las tareas de búsqueda y establecer si quedaban personas sin localizar. La prioridad de las autoridades era asistir a los sobrevivientes, acompañar a las familias y esclarecer las circunstancias del naufragio.
El episodio causó conmoción en la región y tuvo repercusión en todo el país. Por ahora, el saldo oficial es de 13 niños fallecidos y seis personas rescatadas, según la actualización posterior de las autoridades. La investigación permanece abierta y no se difundieron conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.