Acusada de asesinar a su novio

Una influencer británica fue detenida en Dubái y enfrenta la pena de muerte

Brooke George, de 23 años, fue arrestada en el aeropuerto cuando intentaba escapar del país tras un presunto episodio de violencia de género. Su familia y la organización Detained in Dubai denuncian graves irregularidades, falta de asistencia consular y sostienen que la joven actuó en legítima defensa.