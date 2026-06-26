El caso de una joven creadora de contenido británica conmociona al Reino Unido y enciende las alarmas internacionales sobre las garantías procesales en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Una influencer británica fue detenida en Dubái y enfrenta la pena de muerte
Brooke George, de 23 años, fue arrestada en el aeropuerto cuando intentaba escapar del país tras un presunto episodio de violencia de género. Su familia y la organización Detained in Dubai denuncian graves irregularidades, falta de asistencia consular y sostienen que la joven actuó en legítima defensa.
Brooke George, una influencer y tiktoker de 23 años oriunda de Gravesend, condado de Kent, se encuentra recluida en una dependencia policial de Dubái bajo el cargo de homicidio premeditado, un delito que en dicha jurisdicción estipula la pena de muerte mediante fusilamiento.
De acuerdo con lo informado por la organización no gubernamental londinense Detained in Dubai, la joven había entablado una relación a distancia a través de la red social Facebook con un hombre de 26 años. Atraída por promesas de una carrera en el modelaje, George viajó al país de Medio Oriente.
Si bien su primera experiencia fue calificada como positiva, el panorama cambió drásticamente durante su segundo viaje, cuando el hombre adoptó conductas controladoras. Las sospechas de su entorno apuntan a que la joven pudo haber sido engañada con fines de explotación, basándose en indicios como la retención de su pasaporte y la compra de un pasaje de ida sin su consentimiento.
El desencadenante
La reconstrucción aportada por los familiares detalla que la noche previa al crimen, el hombre se embriagó en un establecimiento comercial y comenzó a agredir físicamente a la influencer dentro de un vehículo, continuando el ataque al regresar al departamento que compartían.
Tras lograr comunicarse en estado de pánico con su madre de madrugada, Brooke armó un vuelo de escape con ayuda de amigos y retornó al inmueble únicamente con el propósito de recuperar su documentación de viaje.
Allí, según su testimonio, fue golpeada nuevamente en el rostro mientras suplicaba que le devolvieran sus pertenencias. Al temer genuinamente por su vida, la joven tomó un cuchillo de cocina que se encontraba a su alcance para defenderse, causándole heridas mortales a su pareja.
Tras el hecho, intentó abandonar el territorio con visibles hematomas en su cuerpo, pero terminó arrestada por las fuerzas de seguridad locales en el sector de embarque del aeropuerto el pasado 22 de junio de 2026.
Denuncias de abusos
Actualmente, la ciudadana británica permanece alojada en la comisaría de Bur Dubai, una sede policial que arrastra antecedentes por tratos denigrantes. El reporte de los organismos de derechos humanos advierte que la joven fue sometida a requisas humillantes, siendo obligada a desnudarse ante la presencia exclusiva de oficiales masculinos.
"Como madre, estoy profundamente preocupada por su bienestar. Creo firmemente que intentaba desesperadamente volver a casa y alejarse de lo que le había sucedido", manifestó Thereza George, madre de la detenida.
La familia denunció formalmente que las autoridades emiratíes obligaron a la tiktoker a prestar declaración testimonial sin el acompañamiento de un abogado defensor, bajo una severa barrera idiomática y sin garantizar un acceso fluido a los representantes consulares del Reino Unido.
El reclamo internacional
Frente a este escenario, la directora ejecutiva de Detained in Dubai, Radha Stirling, solicitó formalmente la excarcelación bajo fianza de George mientras se sustancia la investigación correspondiente. La ONG exigió que la influencer sea considerada de igual manera como una presunta víctima de violencia de género y que se realice un peritaje médico exhaustivo de sus lesiones corporales.
Asimismo, solicitaron el secuestro y análisis de los dispositivos electrónicos del fallecido para comprobar la existencia de una red organizada de explotación que capta a mujeres y modelos extranjeras mediante engaños románticos o laborales.
"Este caso plantea serias preocupaciones sobre la violencia contra las mujeres, el derecho a la legítima defensa y el debido proceso de ciudadanos extranjeros detenidos en el exterior", concluyó la titular del organismo.