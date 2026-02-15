China y Uruguay impulsan acuerdos en biotecnología agrícola y cooperación científica

China y Uruguay avanzaron en una nueva etapa de cooperación estratégica centrada en la innovación científica y el desarrollo de biotecnología agrícola, a partir de acuerdos firmados entre universidades, centros de investigación y empresas de ambos países.
La iniciativa busca potenciar la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la producción agropecuaria con valor agregado.
Nuevos acuerdos en agro y biotecnología
Entre los convenios destacados se encuentra la creación de un laboratorio conjunto orientado a la agroganadería en pastizales, impulsado por instituciones académicas y empresas de ambas naciones.
El proyecto apunta a desarrollar tecnologías vinculadas a semillas de pasturas, ganadería inteligente y métodos más precisos para prevenir enfermedades animales.
También se prevé el desarrollo de productos lácteos y cárnicos de mayor calidad, así como el intercambio de recursos genéticos vegetales y animales. El objetivo es mejorar la productividad y la competitividad internacional mediante innovación científica aplicada al agro.
Autoridades involucradas destacaron que esta cooperación permitirá integrar investigación, producción y aplicación tecnológica en una red internacional multidisciplinaria.
Desde el sector privado, empresarios subrayaron que el vínculo con instituciones chinas facilitará el acceso a tecnologías avanzadas en áreas donde Uruguay busca avanzar, como la producción pecuaria basada en pasturas.
Ciencia, comercio y proyección estratégica
La agenda bilateral también incluyó visitas a centros tecnológicos en China, donde delegaciones uruguayas recorrieron laboratorios y plantas industriales vinculadas al desarrollo biotecnológico y farmacéutico.
Además, universidades de ambos países firmaron memorandos para crear centros conjuntos en áreas como bionanotecnología e inteligencia artificial aplicada a la salud.
Este acercamiento se enmarca en una relación bilateral en expansión, consolidada en los últimos años con acuerdos científicos, comerciales y académicos.
China se mantiene como el principal socio comercial de Uruguay, con intercambios que incluyen alimentos, materias primas y bienes industriales.
Según datos oficiales, el comercio entre ambas naciones continúa creciendo, impulsado por la complementariedad de sus economías: Uruguay exporta productos agroindustriales como carne, lácteos y granos, mientras que China provee manufacturas y tecnología.