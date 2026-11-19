Riesgos digitales

La Unión Europea sufrió un ciberataque potenciado por inteligencia artificial: qué se sabe del incidente

La Comisión Europea confirmó que sus sistemas fueron blanco de una campaña informática detectada en octubre. Como medida preventiva, desactivó varias aplicaciones y mantiene abierta una investigación para determinar el alcance del ataque y si hubo exposición de datos.