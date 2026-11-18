El Ejército de Irán informó hoy miércoles que sus drones de combate atacaron sistemas de defensa aérea estadounidenses, así como plataformas de lanzamiento de drones y misiles en la base aérea de Ali Al-Salem, en Kuwait.
Irán atacó con drones una base aérea de Estados Unidos en Kuwait
El Ejército iraní informó que la ofensiva apuntó contra sistemas de defensa Patriot y plataformas de lanzamiento de misiles en la instalación militar de Ali Al-Salem. El comunicado oficial no precisó si se registraron víctimas o daños materiales.
En un comunicado, la oficina de relaciones públicas del Ejército señaló que sus drones de ataque apuntaron contra sistemas de defensa aérea Patriot y plataformas utilizadas para el lanzamiento de drones y misiles en la base militar estadounidense durante la madrugada del miércoles.
El comunicado describió la base aérea como una importante instalación militar estadounidense en la región, un centro de transporte aéreo y una puerta de entrada para el despliegue de fuerzas militares en Asia Occidental, dado que desempeña un papel fundamental en la estrategia militar y logística de Estados Unidos.
"No nos doblegaremos ante ninguna potencia en la defensa de Irán", afirmó el comunicado, que añadió que cualquier amenaza o agresión contra el país recibiría una respuesta "decisiva y contundente", sin limitaciones geográficas.
El comunicado no ofreció detalles sobre los daños o las bajas causados por el ataque.
Este bombardeo se produce luego de que el Ejército de Estados Unidos lanzara el martes ataques contra una base de misiles iraníes ubicada en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.