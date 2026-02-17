Irán y Estados Unidos retomaron conversaciones nucleares en Ginebra
Las delegaciones de ambos países iniciaron una nueva ronda de diálogo indirecto en Suiza, con el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones como ejes centrales en un contexto de alta presión internacional.
Irán y Estados Unidos retomaron en Ginebra una nueva ronda de conversaciones indirectas centradas en el programa nuclear iraní. El encuentro, que cuenta con mediación internacional, busca reducir las tensiones acumuladas en los últimos meses y explorar posibles puntos de entendimiento en un escenario geopolítico complejo.
Las delegaciones no mantienen un contacto directo, sino que el intercambio se realiza a través de intermediarios, en un formato que ya se utilizó en instancias anteriores. El objetivo principal es evaluar condiciones para reactivar compromisos vinculados al control del desarrollo nuclear iraní y discutir eventuales alivios en el régimen de sanciones.
El eje nuclear y las sanciones
El programa nuclear de Teherán vuelve a estar en el centro de la agenda internacional. Washington insiste en la necesidad de garantías verificables que limiten el enriquecimiento de uranio y aseguren un control efectivo por parte de organismos internacionales.
Desde la parte iraní, en tanto, sostienen que el desarrollo nuclear tiene fines pacíficos y reclaman el levantamiento de sanciones económicas que afectan severamente su economía.
Uno de los puntos más sensibles es el alcance de las inspecciones y la transparencia en los procesos técnicos. En ese marco, el rol del Organismo Internacional de Energía Atómica resulta clave para monitorear cualquier eventual entendimiento que surja de la negociación.
Las conversaciones se desarrollan en un clima de fuerte presión internacional. En las últimas semanas, la región de Medio Oriente experimentó episodios de tensión militar y declaraciones cruzadas que elevaron el nivel de alerta diplomática.
El estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo, volvió a ser mencionado como un punto sensible ante cualquier escalada.
Analistas internacionales advierten que el resultado de estas conversaciones no solo impactará en la relación bilateral entre Washington y Teherán, sino también en el equilibrio político y energético global. Un eventual fracaso podría intensificar sanciones y tensiones, mientras que un avance abriría la puerta a una etapa de mayor distensión.
Expectativas moderadas
Aunque ambas partes manifestaron disposición al diálogo, las diferencias estructurales siguen siendo profundas. Estados Unidos mantiene su postura de firmeza respecto a la supervisión internacional y las restricciones técnicas, mientras que Irán insiste en que cualquier concesión debe ir acompañada de beneficios económicos concretos.
La comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de las negociaciones en Ginebra. Si bien no se esperan anuncios inmediatos, esta ronda es vista como una instancia clave para medir la voluntad política de ambas partes y sentar las bases de un eventual acuerdo más amplio.
En un escenario global marcado por conflictos y reacomodamientos estratégicos, el diálogo entre Irán y Estados Unidos vuelve a posicionarse como uno de los focos centrales de la diplomacia internacional en 2026.