El excandidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda, anunció este martes en Bogotá que se declarará en desobediencia civil pacífica frente al mandato del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por una serie de "irregularidades que ponen en riesgo la dignidad, seguridad y la soberanía" del país.
Cepeda anunció "desobediencia civil pacífica" frente a mandato de De la Espriella
El ex candidato presidencial denuncia irregularidades que "comprometen la soberanía nacional" y llama a la resistencia pacífica contra el próximo gobierno.
En rueda de prensa, Cepeda advirtió, en primer lugar, que el juramento de lealtad exclusiva a Estados Unidos sobre cualquier país que hizo De la Espriella cuando adquirió su ciudadanía estadounidense, es motivo suficiente para impedir su posesión como presidente de Colombia.
"Ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la soberanía constitucional estadounidense, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última", subrayó Cepeda.
Asimismo, Cepeda resaltó el llamado que hicieron 11 congresistas estadounidenses a las autoridades para investigar con rigor si los activos que posee el abogado en Estados Unidos fueron adquiridos ilegalmente.
"En la misiva afirmaron los congresistas demócratas: 'esto significa ingreso de fondos ilícitos a territorio estadounidense y otras denuncias creíbles sobre posibles conductas delictivas de De la Espriella'", sostuvo.
Por otro lado, Cepeda se refirió a la estrecha relación de De la Espriella con el "narco paramilitar", Jorge Luis Hernández, alias "Boliche", informante de las agencias federales de Estados Unidos.
Pedido a Estados Unidos
En este sentido, el senador llamó a las autoridades estadounidenses a aclarar si Abelardo de la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la Administración de Control de Drogas (DEA), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquier agencia de seguridad de Estados Unidos.
"Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y por su puesto, guardián de nuestra constitución política. No se puede ser agente o colaborador de la DEA y jefe de Estado en Colombia", aseveró.
De igual manera, Cepeda cuestionó la "abierta injerencia del presidente Donald Trump" en el proceso electoral de Colombia que fue definitiva en la elección y en la próxima adhesión del país en la estrategia militar "Escudo de las Américas", según anunció De la Espriella.
"Un mecanismo ambiguo que implica el alineamiento militar bajo las órdenes de Estados Unidos y sus objetivos geoestratégicos que no necesariamente son los mismos de nuestro país", dijo el ex candidato presidencial.
Agregó que De la Espriella, sin haberse posesionado, ya envió una "lista oficial de colombianos contrarios a sus ideas para que sean investigados por las autoridades judiciales estadounidenses, burlando el imperio de la ley y de los tribunales colombianos".
"Dichas arbitrariedades requieren un pronunciamiento claro y contundente de las Cortes colombianas y sus magistrados que deben defender el derecho a la soberanía judicial de nuestra nación", abundó el ex candidato presidencial.
Cepeda también exigió a las autoridades estadounidenses aclarar si fiscales de Nueva York investigan al presidente Gustavo Petro y si esta investigación está relacionada con las amenazas de De la Espriella de extraditarlo cuando se posesione como presidente.
"Sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también como miembro de una agencia, no debería posesionarse como presidente de la República", indicó.
Su argumento
El senador del Pacto Histórico recordó que si la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, los ciudadanos en Colombia tienen el derecho y el deber de resistir pacíficamente.
"No me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional", advirtió.
Por último, Cepeda llamó a los más de 12,7 millones de colombianos que votaron por su proyecto político el pasado 21 de junio a seguir sus pasos y desconocer pacíficamente cualquier orden de De la Espriella o de cualquiera que pretenda atentar en contra de la Constitución Política de Colombia que rige al país.