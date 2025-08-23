Solicitaron la prisión preventiva para Bolsonaro ante la Corte Suprema de Brasil
El exmandatario fue señalado por incumplir medidas judiciales y por planear posibles estrategias para evadir el proceso por el intento de golpe de Estado durante la transición de 2022, lo que motivó el pedido.
Aseguran que Bolsonaro habría planeado estrategias para evadir el proceso judicial. Crédito: REUTERS.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados de Brasil, Lindbergh Farias, presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un pedido de prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro. La solicitud se fundamenta en el presunto incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte.
Según Farias, el exmandatario podría intentar evadir la justicia, incluso mientras cumple arresto domiciliario, liderando acciones que dificulten las investigaciones en su contra. El pedido se centra en la investigación sobre la tentativa de golpe de Estado atribuida a Bolsonaro entre finales de 2022 y comienzos de 2023.
El exjefe de Estado, junto a varios altos funcionarios de su gobierno, enfrentará juicio ante la Corte Suprema a inicios de septiembre. Farias afirmó contar con “informaciones seguras” sobre un posible plan de Bolsonaro para pedir asilo en la embajada de Estados Unidos, lo que podría llevar a cabo pese al uso de tobillera electrónica.
Desobediencia y desestabilización
En su presentación, Farias argumenta que las acciones de Bolsonaro “trascienden la desobediencia individual y forman parte de un patrón de caos organizado y desestabilización institucional”. Según el diputado, estas conductas incluyen la propagación masiva de desinformación, la movilización de milicias digitales y la creación de un entorno de inestabilidad política, económica y social.
La Corte Suprema evalúa el cumplimiento de las medidas cautelares. Crédito: Xinhua.
El informe policial de 170 páginas, elaborado a días del inicio de la fase final del juicio, indica que el exmandatario planificaba evadir un proceso penal solicitando asilo político, esta vez en Argentina.
En este contexto, se halló un borrador de carta de 33 páginas en su teléfono, dirigido al presidente argentino Javier Milei, documento que habría sido modificado por última vez en febrero de 2024, poco después de que Bolsonaro entregara su pasaporte a la policía.
Presión política
El informe también señala la participación de Eduardo Bolsonaro en presuntas gestiones ante la administración de Donald Trump, que habrían derivado en la imposición de aranceles punitivos a productos brasileños. Mientras tanto, Bolsonaro niega cualquier conspiración para revertir su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y denuncia una supuesta “caza de brujas política”.
El exmandatario investigado por el intento de golpe de Estado. Crédito: REUTERS.
El expresidente sostiene que los cargos buscan impedir su eventual candidatura presidencial en 2026 y ha cuestionado la imparcialidad de los procedimientos. No obstante, los hallazgos recientes, incluidos los documentos de su teléfono y la posible estrategia de asilo, aumentan la presión sobre su situación legal y complican aún más la fase final del juicio en su contra.
