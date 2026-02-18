Japón invertirá US$ 550.000 millones en Estados Unidos para liderar sectores clave

En un movimiento que redefine el tablero geopolítico y económico global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio formal de un ambicioso plan de inversión por parte de Japón que alcanzará los 550.000 millones de dólares.
El pacto sellado por Donald Trump y el gobierno japonés busca revitalizar la industria norteamericana. El financiamiento se destinará a semiconductores, inteligencia artificial y energía, en un movimiento clave para competir frente a China.
Este acuerdo, calificado por la Casa Blanca como "histórico", no solo busca reindustrializar la base productiva estadounidense, sino consolidar un bloque tecnológico infranqueable frente al avance de competidores asiáticos, principalmente China.
El anuncio se produce tras meses de intensas negociaciones en las que la administración republicana utilizó la política de aranceles como herramienta de presión. Según lo confirmado, el primer tramo de estas inversiones —unos US$ 36.000 millones— ya está en marcha y se ejecutará a través de vehículos de inversión específicos destinados a proyectos de alto impacto.
El foco de los desembolsos japoneses está puesto en la denominada "Iniciativa Pax Silica". Este marco de cooperación busca garantizar la seguridad en la cadena de suministro de chips de última generación, un insumo crítico que hoy es el centro de la disputa tecnológica mundial.
Empresas de la talla de SoftBank, Toshiba y Westinghouse participarán activamente en el desarrollo de infraestructura para Inteligencia Artificial (IA), energía nuclear y el procesamiento de minerales críticos.
“Estamos revitalizando nuestra industria del petróleo, el gas y los minerales estratégicos”, aseguró Trump a través de sus canales oficiales, destacando que el plan generará cientos de miles de empleos calificados en territorio estadounidense.
El acuerdo no solo implica una inyección de capital, sino también un alivio comercial para la economía nipona. A cambio del compromiso de inversión, la administración Trump accedió a reducir los aranceles sobre productos japoneses del 25% al 15%, con una mención especial para el sector automotriz, motor fundamental de las exportaciones de Japón.
Sin embargo, el contrato incluye cláusulas de cumplimiento estrictas: si Japón opta por no financiar determinados proyectos seleccionados por el comité de inversiones de EE. UU. en un plazo de 45 días, Washington se reserva el derecho de reimponer gravámenes más altos.
Desde una perspectiva geopolítica, este pacto sella una "nueva era dorada" entre Washington y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Para los analistas, el trasfondo es claro: la creación de un ecosistema tecnológico confiable que deje fuera a la tecnología china en áreas de conectividad y fabricación avanzada.
Con la mirada puesta en 2026, el acuerdo promete no solo equilibrar la balanza comercial, sino transformar a Estados Unidos en el principal receptor de capital estratégico japonés, marcando un cambio de era en las relaciones transpacíficas.