Juicio inédito en Austria: acusan a un alpinista de abandonar a su pareja herida en la cumbre más alta del país

Un tribunal austríaco comenzó a juzgar a un alpinista de 39 años acusado de haber dejado morir a su novia tras una caída en la montaña más alta de Austria, el Grossglockner. El caso, sin precedentes en el país, reaviva el debate sobre los límites entre el instinto de supervivencia y la obligación de auxilio en situaciones extremas.
Qué ocurrió y dónde
El hecho ocurrió en agosto de 2022, durante una expedición de alta montaña en el Grossglockner (3.798 metros), el pico más elevado de Austria. La pareja ascendía por una zona técnica cuando la mujer resbaló y sufrió una caída de varios metros, quedando gravemente herida sobre una cresta expuesta.
Según la fiscalía, el hombre no prestó asistencia efectiva ni alertó de inmediato a los servicios de rescate, a pesar de que contaba con señal telefónica en algunos tramos del recorrido.
Quién es el acusado y de qué se lo imputa
El acusado, un alpinista experimentado, enfrenta cargos por omisión de auxilio con resultado de muerte, un delito poco habitual en contextos de montaña. Los fiscales sostienen que tenía la posibilidad de ayudar a su pareja o al menos pedir auxilio con rapidez, pero optó por descender solo.
La defensa, en cambio, argumenta que el hombre se encontraba en estado de shock, agotado y en riesgo vital, y que no tenía los medios físicos ni técnicos para socorrerla sin ponerse también en peligro.
El juicio se desarrolla en febrero de 2026 y es considerado sin precedentes en Austria, ya que pocas veces se juzga penalmente una conducta ocurrida en condiciones extremas de alta montaña.
Para los investigadores, el punto central es determinar si el acusado:
Podía prestar ayuda sin exponerse a una muerte segura.
Comprendía la gravedad real del estado de su pareja.
Contaba con medios razonables para pedir rescate de forma inmediata.
El proceso busca establecer si se trató de una decisión desesperada por sobrevivir o de un abandono evitable.
Debate ético y legal en el montañismo
Especialistas en derecho penal y rescate alpino coinciden en que el caso podría sentar jurisprudencia. En ambientes extremos, las normas de convivencia humana chocan con la lógica de la supervivencia.
Guías de montaña y rescatistas señalaron que la clave será probar si el hombre podía quedarse con vida junto a su pareja sin comprometer su propia integridad. En caso afirmativo, la omisión podría considerarse delito.
El juicio pone bajo la lupa una de las situaciones más límite que puede enfrentar una persona: elegir entre su propia vida y la de otro en un entorno hostil. La decisión que adopte la justicia austríaca no solo resolverá la responsabilidad penal del acusado, sino que también marcará un precedente para el montañismo europeo, donde la ética, la ley y la naturaleza se cruzan en escenarios extremos.