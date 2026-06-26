El presidente de Chile, José Antonio Kast, protagonizó un tenso cruce con una mujer y su niño en las afueras del Centro Cultural Liquén durante un acto público que fue registrado en video y fue rápidamente viralizado en las redes sociales. En la ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche, el mandatario se acercó a saludar junto a una reja y extendió la mano al menor, que no respondió.
José Antonio Kast protagonizó un tenso cruce con una madre y su hijo en un acto mapuche
El incidente ocurrió en Villarrica durante una ceremonia de entrega de títulos a familias mapuche. Un video viral muestra el tenso cruce entre el presidente y la madre de un niño; la mujer fue trasladada tras un control de identidad.
Al no recibir el saludo, Kast dijo “Lo cortés no quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, según el registro del intercambio que quedó en video y luego se volvió viral. La madre intervino y le reprochó al presidente que “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene conciencia”, lo que escaló el cruce.
El cruce siguió con acusaciones de ambos lados y gritos de vecinos que llamaron “demagogo” y “nazi” a Kast; el presidente agregó “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted” antes de retirarse del acto. Las cámaras y teléfonos registraron el episodio y el video se difundió rápidamente.
Minutos después del Incidente, personal de la escolta presidencial y Carabineros efectuaron un control de identidad sobre la mujer en el lugar del acto. El parte policial indicó que la madre registraba dos órdenes de detención por estafa, una emitida por el Juzgado de Garantía de Iquique, y fue trasladada a la Séptima Comisaría de Villarrica.
Video viral y repercusiones públicas
El video del cruce en Villarrica se viralizó en redes y generó críticas hacia el presidente por el tono frente al menor. Usuarios opositores cuestionaron la interacción y la rapidez con que se procedió contra la madre.
La difusión del material audiovisual multiplicó las reacciones políticas: el presidente saliente de Colombia compartió el registro y cuestionó la forma de gobernar que mostró el intercambio, mientras que en Chile el episodio abrió debate sobre la escena en el acto mapuche.
El registro deja en evidencia el cruce y el contexto presencial: un acto oficial, la ceremonia mapuche y la respuesta pública ante el gesto del niño y la intervención de su madre.
Control de identidad y traslado a comisaría
Según el parte policial, la detención de la mujer derivó de un control de identidad realizado por escolta y Carabineros tras el Incidente en el acto en Villarrica. El documento consignó dos órdenes vigentes por estafa.
Una de las órdenes de detención fue emitida por el Juzgado de Garantía de Iquique, y la mujer fue trasladada a la Séptima Comisaría de Villarrica, de acuerdo con el reporte oficial y la información difundida por el Gobierno Regional.
El Gobierno Regional indicó que el operativo se realizó tras un control preventivo de identidad; por su parte, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, minimizó el episodio y dijo que es algo a lo que está expuesta toda autoridad.