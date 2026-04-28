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Sistema de salud desbordado

Kenia bajo alerta: la "emergencia silenciosa" de las mordeduras de serpiente que cobra miles de vidas

Más de 15.000 personas son atacadas cada año en el país africano, donde la falta de antídotos y la fuerte presencia de la medicina tradicional complican una crisis sanitaria que el gobierno busca frenar con una inversión millonaria.

Con 140 especies presentes en su territorio, de las cuales 33 son altamente venenosas —incluida la letal mamba negra—, el país se enfrenta a un enemigo silencioso.Con 140 especies presentes en su territorio, de las cuales 33 son altamente venenosas —incluida la letal mamba negra—, el país se enfrenta a un enemigo silencioso.
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El calor extremo y las inundaciones recientes en Kenia han empujado a una convivencia forzada y peligrosa: las serpientes buscan refugio y agua dentro de los hogares. Lo que parece un incidente rural aislado es, en realidad, una emergencia de salud pública que deja un rastro de muertes y amputaciones en comunidades vulnerables.

Con 140 especies presentes en su territorio, de las cuales 33 son altamente venenosas —incluida la letal mamba negra—, el país se enfrenta a un enemigo silencioso que ataca mayoritariamente a quienes menos recursos tienen.

The so-called Agathodaemon snake statue is laid out on a table for restoration after it was discovered and pulled out from the muddy ruins of an ancient spa in San Casciano dei Bagni, a hilltop village in southern Tuscany still home to popular thermal baths, in Grosseto, Italy, September 26, 2024. Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYEl calor extremo y las inundaciones recientes en Kenia han empujado a una convivencia forzada y peligrosa. REUTERS

Entre el mito y la ciencia: el peso de la tradición

Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias no es solo la biología, sino la cultura. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional. En Kenia, esta cifra se palpa en cada aldea.

Los curanderos locales suelen ser el primer eslabón de atención. "Si la persona fue mordida, deben hacerse tres cortes a cada lado de la pierna", sostiene un sanador tradicional consultado. Promesas de curas mágicas que incluyen quemar la cabeza de la serpiente y mezclar sus cenizas retrasan la llegada de los pacientes a los hospitales, un tiempo que suele ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando las víctimas finalmente buscan ayuda médica, el veneno ya ha causado daños irreversibles en los tejidos o fallos sistémicos.

A snake is seen while a tract of the Amazon jungle burns as it is cleared by loggers and farmers in Porto Velho, Brazil August 24, 2019. REUTERS/Ueslei MarcelinoEn un contexto donde el cambio climático altera el comportamiento de la fauna, la prevención es, hoy por hoy, la única vacuna disponible para miles de kenianos.

Un sistema de salud desbordado

Incluso cuando el paciente llega a tiempo, el obstáculo es el suministro. Actualmente, Kenia depende de sueros importados de India y México, pero el mercado está inundado de productos ineficaces que no atacan específicamente las toxinas de las especies locales.

Para revertir esta situación, el gobierno keniano dio un paso histórico en 2025 al destinar 11 millones de euros para la construcción de una fábrica nacional de suero antiofídico. Sin embargo, los expertos advierten que la planta tardará varios años en estar operativa, dejando un vacío asistencial que hoy se cobra la vida de al menos 700 personas al año, aunque las cifras extraoficiales sugieren un impacto mucho mayor.

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Prevención: la única defensa inmediata

Mientras la ciencia y la infraestructura avanzan, la educación se vuelve la herramienta más potente. Mantener recipientes de agua cerrados, tapar huecos en las paredes de las viviendas y evitar caminar descalzos en zonas rurales son las recomendaciones que brigadistas y ONGs intentan instalar en la población. En un contexto donde el cambio climático altera el comportamiento de la fauna, la prevención es, hoy por hoy, la única vacuna disponible para miles de kenianos.

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