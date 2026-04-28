Sistema de salud desbordado

Kenia bajo alerta: la "emergencia silenciosa" de las mordeduras de serpiente que cobra miles de vidas

Más de 15.000 personas son atacadas cada año en el país africano, donde la falta de antídotos y la fuerte presencia de la medicina tradicional complican una crisis sanitaria que el gobierno busca frenar con una inversión millonaria.