El calor extremo y las inundaciones recientes en Kenia han empujado a una convivencia forzada y peligrosa: las serpientes buscan refugio y agua dentro de los hogares. Lo que parece un incidente rural aislado es, en realidad, una emergencia de salud pública que deja un rastro de muertes y amputaciones en comunidades vulnerables.
Kenia bajo alerta: la "emergencia silenciosa" de las mordeduras de serpiente que cobra miles de vidas
Más de 15.000 personas son atacadas cada año en el país africano, donde la falta de antídotos y la fuerte presencia de la medicina tradicional complican una crisis sanitaria que el gobierno busca frenar con una inversión millonaria.
Con 140 especies presentes en su territorio, de las cuales 33 son altamente venenosas —incluida la letal mamba negra—, el país se enfrenta a un enemigo silencioso que ataca mayoritariamente a quienes menos recursos tienen.
Entre el mito y la ciencia: el peso de la tradición
Uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias no es solo la biología, sino la cultura. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional. En Kenia, esta cifra se palpa en cada aldea.
Los curanderos locales suelen ser el primer eslabón de atención. "Si la persona fue mordida, deben hacerse tres cortes a cada lado de la pierna", sostiene un sanador tradicional consultado. Promesas de curas mágicas que incluyen quemar la cabeza de la serpiente y mezclar sus cenizas retrasan la llegada de los pacientes a los hospitales, un tiempo que suele ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando las víctimas finalmente buscan ayuda médica, el veneno ya ha causado daños irreversibles en los tejidos o fallos sistémicos.
Un sistema de salud desbordado
Incluso cuando el paciente llega a tiempo, el obstáculo es el suministro. Actualmente, Kenia depende de sueros importados de India y México, pero el mercado está inundado de productos ineficaces que no atacan específicamente las toxinas de las especies locales.
Para revertir esta situación, el gobierno keniano dio un paso histórico en 2025 al destinar 11 millones de euros para la construcción de una fábrica nacional de suero antiofídico. Sin embargo, los expertos advierten que la planta tardará varios años en estar operativa, dejando un vacío asistencial que hoy se cobra la vida de al menos 700 personas al año, aunque las cifras extraoficiales sugieren un impacto mucho mayor.
Prevención: la única defensa inmediata
Mientras la ciencia y la infraestructura avanzan, la educación se vuelve la herramienta más potente. Mantener recipientes de agua cerrados, tapar huecos en las paredes de las viviendas y evitar caminar descalzos en zonas rurales son las recomendaciones que brigadistas y ONGs intentan instalar en la población. En un contexto donde el cambio climático altera el comportamiento de la fauna, la prevención es, hoy por hoy, la única vacuna disponible para miles de kenianos.