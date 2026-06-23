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"Las más poderosas"

Corea del Norte anunció que equipa a su marina con armas nucleares

"Este es un rumbo estratégico de crucial importancia porque permitirá mantener preparada la fuerza nuclear de nuestro país”, expresó el líder Kim Jong-un.

Kim hizo la declaración durante el lanzamiento del Choe HyonKim hizo la declaración durante el lanzamiento del Choe Hyon
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El líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que su país está equipando "a la Marina con armas nucleares", en un evento en el que anunció planes para construir buques de guerra de 10.000 toneladas, informó este miércoles a la prensa estatal.

A screen shows North Korean leader Kim Jong Un speaking during the commissioning ceremony of the new multipurpose destroyer Choe Hyon at Nampho port, North Korea, June 23, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.Kim hizo la declaración durante el lanzamiento del Choe Hyon

"El programa para equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones", declaró Kim el martes durante la ceremonia, informó la agencia oficial KCNA.

Kim hizo la declaración durante el lanzamiento del Choe Hyon, uno de dos buques de guerra de 5.000 toneladas que anunció el año pasado, en la ciudad de Nampo, indicó KCNA.

North Korean leader Kim Jong Un speaks during the commissioning ceremony of the new multipurpose destroyer Choe Hyon at Nampho port, North Korea, June 23, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA."Este es un rumbo estratégico de crucial importancia", dijo Kim. Reuters.

"Este es un rumbo estratégico de crucial importancia porque permitirá mantener preparada la fuerza nuclear de nuestro país para operaciones multifacéticas y eficientes", declaró.

"Las armas más poderosas"

Corea del Norte ha dicho que el barco Choe Hyon estará equipado con "las armas más poderosas" posibles.

"Después del Choe Hyon, pronto comisionaremos el destructor Kang Kong para operaciones. Después de eso lanzaremos buques estratégicos de guerra de 10.000 toneladas, uno después de otro", anticipó Kim en su discurso.

Mirá tambiénXi Jinping visitó Corea del Norte: los motivos detrás del histórico encuentro con Kim Jong-un

Bajo este plan, Pyongyang deberá "construir cada año dos navíos de superficie de una clase superior al Choe Hyon, incluyendo cruceros de 10.000 toneladas", agregó.

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