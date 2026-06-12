Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista Marcos Senesi, fue declarado culpable por el secuestro de una niña de seis años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El veredicto fue emitido por un jurado tras una breve deliberación y podría derivar en una condena de prisión perpetua.
Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por el secuestro de una niña en Miami
Leonardo Venegas, conocido en redes como “Ácido MC”, fue hallado culpable por un jurado en Estados Unidos. Podría recibir prisión perpetua.
La noticia trascendió mientras Senesi se encuentra vinculado a la Selección argentina de cara al Mundial 2026, luego de haber sido convocado por Lionel Scaloni para cubrir la baja por lesión de Leonardo Balerdi.
Quién es Leonardo Venegas
Venegas nació en Concordia, Entre Ríos, y alcanzó notoriedad en internet bajo el nombre de “Ácido MC”, con actividad en plataformas digitales y redes sociales.
Según trascendió, comparte madre con Marcos Senesi, aunque ambos tienen padres distintos. El caso judicial se desarrolló en Florida y tuvo amplia repercusión en medios estadounidenses.
El secuestro investigado
De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2023, en el noreste de Miami-Dade.
La investigación sostiene que en aquella jornada el acusado intentó acercarse a la menor sin lograr concretar el secuestro.
Dos días más tarde habría regresado al mismo lugar a bordo de una camioneta Range Rover. Allí, según la reconstrucción presentada en el juicio, tomó a la niña del brazo e intentó llevársela mientras jugaba con otros menores.
Las pruebas del juicio
Durante el forcejeo, la menor se resistió y mordió a Venegas en uno de sus brazos. La acusación sostuvo que el hombre terminó soltándola y le propinó un golpe antes de retirarse.
Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad resultaron una de las principales evidencias incorporadas al expediente. Los registros permitieron ubicar al acusado en la zona durante los días en que ocurrieron los hechos.
Además, el jurado analizó testimonios y otros elementos reunidos por los investigadores durante el proceso judicial.
La postura de la defensa
A lo largo del juicio, Venegas sostuvo su inocencia y cuestionó el relato de la víctima.
Su defensa argumentó que existieron falencias en la investigación policial y aseguró que el acusado se encontraba en el lugar por cuestiones vinculadas a su actividad laboral como agente inmobiliario.
Pese a esos planteos, el jurado consideró acreditada la acusación y emitió un veredicto de culpabilidad. La fecha de la sentencia aún no fue informada por las autoridades judiciales.