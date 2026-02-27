#HOY:

Conmoción en Indonesia: un nene de 12 años murió por quemaduras y la Justicia investiga a su madrastra

El caso conmociona a Sukabumi, en Java Occidental. La policía informó que ya declaró un total de 16 testigos y espera el informe completo de la autopsia para definir responsabilidades.

El caso generó impacto nacional y aceleró la investigación judicial.El caso generó impacto nacional y aceleró la investigación judicial.
Un hecho de extrema gravedad conmociona a la ciudad de Sukabumi, en la provincia indonesia de Java Occidental, donde un nene de 12 años murió y, antes de fallecer, acusó a su madrastra de haberlo maltratado.

La Justicia y la policía local avanzan con una investigación que incluye peritajes médicos, reconstrucción de las últimas horas del menor y toma de testimonios para establecer qué ocurrió dentro del hogar.

Según medios locales, poco antes de morir, el chico dijo que su madrastra lo obligó tomar agua hirviendo, lo que le provocó graves quemaduras en el esófago y múltiples heridas en el cuerpo, lo que se transformó en el eje inicial de la causa.

El padre de la víctima, Anwar Satibi, contó que se encontraba trabajando cuando recibió un llamado de su pareja, quien le avisó que el niño tenía fiebre alta.

De acuerdo con su relato, al regresar a la casa se encontró con una escena alarmante por el estado del menor y decidió pedir asistencia para trasladarlo a un centro de salud.

La mujer señalada, negó haber ejercido violencia y ensayó una explicación alternativa sobre el origen de las lesiones, vinculándolas a un cuadro de salud previo.

La causa sumó peritajes médicos y una autopsia cuyo informe completo aún es esperado por los investigadores.La causa sumó peritajes médicos y una autopsia cuyo informe completo aún es esperado por los investigadores.

El niño fue llevado al Hospital General Jampangkulon durante la mañana y murió esa misma tarde, según las autoridades citadas por la prensa.

En el tramo inicial de la investigación, un médico del hospital Bhayangkara detalló que el cuerpo del chico presentaba quemaduras en las extremidades, la pierna izquierda, la espalda, los labios y la nariz, todas compatibles con lesiones por calor, en un reporte que quedó incorporado como insumo del expediente.

Además, la policía indicó que el examen externo observó abrasiones y hematomas, por lo que no se descartan episodios de agresión previos o concomitantes al hecho principal investigado.

La madrastra sostuvo ante la prensa que el niño padecía enfermedades preexistentes -entre ellas, mencionó leucemia- y atribuyó parte del cuadro a lo que llamó “calor interno”.

El padre, en cambio, pidió una autopsia para determinar con precisión la causa de muerte y remarcó que no quiere realizar acusaciones sin pruebas documentadas.

El jefe de la policía local, Samian, aseguró que el caso se maneja “con extrema cautela” y confirmó que ya se tomaron declaraciones a 16 testigos.

Entre quienes declararon se incluyeron familiares, posibles testigos del contexto previo y personal médico, mientras los investigadores recolectan informes y registros para sostener la hipótesis del caso.

“Hemos encontrado pruebas que indican presunta violencia física y psicológica”, afirmó el jefe policial al referirse al avance de la causa, según consignó la prensa local.

Con el informe completo de la autopsia todavía pendiente, la investigación sigue abierta y la comunidad espera definiciones judiciales sobre responsabilidades y eventuales imputaciones.

