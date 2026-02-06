Masacre en Nigeria

Al menos 170 muertos tras una falsa convocatoria religiosa en el pueblo de Woro

Un grupo armado organizó una reunión supuestamente religiosa y, cuando la multitud se concentró en el lugar, comenzaron a dispararles a hombres, mujeres y niños. Luego incendiaron viviendas, comercios y además se denunciaron secuestros.