#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Video polémico

Llevó su PC gamer al hospital mientras su esposa daba a luz y desató un intenso debate

Un futuro padre ha generado todo tipo de comentarios tras compartir que llevó su ordenador gaming al nosocomio para jugar durante la espera del nacimiento de su hijo.

El momento en que un papá gamer recibe a su bebé.El momento en que un papá gamer recibe a su bebé.
Seguinos en
Por: 

Una escena inusual en una sala de maternidad ha generado controversia en redes sociales luego de que un hombre llevara una PC gamer para jugar mientras esperaba el nacimiento de su hijo.

El gesto, que él mismo relató como una manera de “pasar el rato” durante el proceso, rápidamente se viralizó y abrió un encendido debate sobre los límites del ocio en momentos clave de la vida familiar.

El hecho ocurrió recientemente y se difundió a través de redes sociales, donde algunos usuarios criticaron con dureza la actitud del hombre, considerándola “egoísta” e “insensible” hacia su pareja en un momento tan importante. Otros, en cambio, defendieron la decisión alegando que cada familia gestiona el parto de manera distinta y que no necesariamente implica una falta de apoyo emocional.

Este curioso episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol activo del padre en el parto y los límites entre el ocio personal y el acompañamiento emocional en momentos trascendentales.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro