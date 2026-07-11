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Mauricio Macri anunció una donación de un millón de dólares de la Fundación FIFA para Venezuela

El titular de la Fundación FIFA confirmó el envío de fondos de emergencia para asistir a las comunidades afectadas por los terremotos. El aporte se destinará a organizaciones que trabajan en el terreno.

Mauricio Macri anunció el aporte humanitario de la Fundación FIFA para asistir a Venezuela.Mauricio Macri anunció el aporte humanitario de la Fundación FIFA para asistir a Venezuela.
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Mauricio Macri, ex presidente de la Nación y actual titular de la Fundación FIFA, anunció que la entidad destinará un millón de dólares de su fondo humanitario para asistir a las comunidades afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales. "La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar un millón de dólares de nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas", expresó.

El mensaje de Macri

El ex mandatario explicó que los recursos serán destinados a colaborar con las organizaciones que ya trabajan en las zonas afectadas brindando asistencia de emergencia a los damnificados.

Volunteers carry food and drinks for rescuers as search efforts continue in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 11, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaLa ayuda económica será destinada a organizaciones que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos. Foto: Reuters

Además, destacó el rol social del deporte frente a este tipo de catástrofes. "Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia", sostuvo. También envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas en nombre propio y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Se agrava la emergencia

El anuncio coincidió con una nueva actualización del balance oficial sobre la tragedia. Este sábado fueron hallados otros 215 cuerpos entre los escombros, lo que elevó la cifra de fallecidos a 4.333 personas.

Según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, las tareas de búsqueda continúan principalmente en la zona de La Guaira. Además, se mantienen registrados 16.740 heridos, de los cuales más del 90% ya recibió el alta médica.

Fishermen return from fishing as search efforts continue in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 11, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaLos equipos de rescate continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las regiones más afectadas. Foto: Reuters

El operativo de asistencia

Las autoridades venezolanas informaron que 17.907 personas perdieron sus viviendas y que otras 18.437 permanecen alojadas en 94 campamentos transitorios habilitados tras el desastre.

Para atender la emergencia permanecen desplegados 31.837 efectivos militares y de seguridad, junto a 30.197 voluntarios. El Servicio Sismológico local indicó además que, desde el terremoto principal, ya se registraron 1.203 réplicas, incluida una de baja intensidad durante este sábado.

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