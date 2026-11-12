#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
América Latina

México le concedió asilo político al exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera

La decisión contrasta con las afirmaciones de la Cancillería de La Paz, que había reportado su salida hacia la Argentina sin notificaciones diplomáticas. Por su parte, Morales descartó abandonar el país para afrontar el proceso.

México le concedió asilo político al exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera.México le concedió asilo político al exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó hoy jueves que obtuvo asilo político en México, en medio de la reactivación de una investigación judicial para un juicio de responsabilidades que también alcanza al expresidente boliviano Evo Morales.

"Ya tengo el asilo político en México", respondió brevemente García Linera a una consulta del diario boliviano El Deber, con lo que confirmó información difundida también por la red televisiva Unitel.

ELLITORAL_272362 | Archivo Álvaro García Linera con Evo MoralesGarcía Linera gobernó junto a Morales entre 2006 y 2019. Foto: Archivo.

La declaración del exvicepresidente, quien gobernó junto a Morales entre 2006 y 2019, contrasta con la posición expresada el pasado miércoles por el Ejecutivo boliviano, que en voz del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, aseguró que la Cancillería no había recibido ninguna solicitud, ni información oficial relacionada con una eventual petición de asilo político de García Linera ante el Estado mexicano.

En la misma línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que los registros de migración señalan que García Linera había salido de Bolivia con rumbo a Argentina y que el Gobierno no tenía notificación sobre una solicitud de asilo en México.

Mirá tambiénLa Fiscalía de Bolivia investiga a Evo Morales por asesinato

La justicia boliviana inició una etapa preliminar de investigación vinculada con el caso hotel Las Américas, en el cual un operativo policial, realizado el 16 de abril de 2009 en ese inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, terminó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros.

Legisladores de la agrupación Libre presentaron en octubre una proposición acusatoria contra Morales y García Linera para promover un juicio de responsabilidades, y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia activó posteriormente la etapa preliminar de la investigación.

Por su lado, el expresidente Morales descartó abandonar Bolivia y aseguró que permanecerá en el país para enfrentar las actuaciones judiciales.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
México
Bolivia
Evo Morales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro