El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, confirmó hoy jueves que obtuvo asilo político en México, en medio de la reactivación de una investigación judicial para un juicio de responsabilidades que también alcanza al expresidente boliviano Evo Morales.
México le concedió asilo político al exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera
La decisión contrasta con las afirmaciones de la Cancillería de La Paz, que había reportado su salida hacia la Argentina sin notificaciones diplomáticas. Por su parte, Morales descartó abandonar el país para afrontar el proceso.
"Ya tengo el asilo político en México", respondió brevemente García Linera a una consulta del diario boliviano El Deber, con lo que confirmó información difundida también por la red televisiva Unitel.
La declaración del exvicepresidente, quien gobernó junto a Morales entre 2006 y 2019, contrasta con la posición expresada el pasado miércoles por el Ejecutivo boliviano, que en voz del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, aseguró que la Cancillería no había recibido ninguna solicitud, ni información oficial relacionada con una eventual petición de asilo político de García Linera ante el Estado mexicano.
En la misma línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que los registros de migración señalan que García Linera había salido de Bolivia con rumbo a Argentina y que el Gobierno no tenía notificación sobre una solicitud de asilo en México.
La justicia boliviana inició una etapa preliminar de investigación vinculada con el caso hotel Las Américas, en el cual un operativo policial, realizado el 16 de abril de 2009 en ese inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, terminó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros.
Legisladores de la agrupación Libre presentaron en octubre una proposición acusatoria contra Morales y García Linera para promover un juicio de responsabilidades, y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia activó posteriormente la etapa preliminar de la investigación.
Por su lado, el expresidente Morales descartó abandonar Bolivia y aseguró que permanecerá en el país para enfrentar las actuaciones judiciales.