Inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas han causado más de 100 muertos desde julio en India, revelaron datos oficiales este miércoles, mientras miles de personas han tenido que huir de sus hogares anegados.
Más de cien muertos en India por el monzón e inundaciones
Las cifras surgen de datos oficiales difundidos el miércoles. Las autoridades despliegan operativos de emergencia mientras crece el número de evacuados por el temporal.
Si bien el monzón trae cada año precipitaciones de las que dependen los agricultores, los investigadores afirman que el cambio climático está haciendo que este fenómeno sea cada vez más errático, impredecible y mortal en todo el sur de Asia.
Cambio climático y su efecto en el monzón
Imágenes han captado a residentes de toda India utilizando balsas y botes inflables para llegar a terrenos más elevados.
El estado de Assam, en el noreste, es uno de los más afectados por las lluvias anuales y ya contabiliza al menos 87 fallecidos, según el jefe de gobierno regional Himanta Biswa Sarma.
Solo en su distrito de Sivasagar, el más golpeado, han muerto unas 47 personas, mientras varias zonas siguen bajo el agua.
Solicitan donaciones para socorro y rehabilitación
Las autoridades estatales han pedido donaciones económicas a la población para apoyar los esfuerzos de socorro y rehabilitación.