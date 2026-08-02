Presunto atentado

Explosión en un restaurante de Moscú: al menos tres muertos y 21 heridos

Una bomba de fabricación casera explotó en un restaurante del centro de la capital rusa durante un evento privado. Entre las víctimas fatales figuran la mujer que transportaba el explosivo, un guardia de seguridad y un cliente. Las autoridades investigan el hecho como un posible acto terrorista