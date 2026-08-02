La capital de Rusia volvió a ser escenario de un episodio de violencia este sábado por la noche, cuando una explosión provocada por un artefacto explosivo improvisado dejó al menos tres personas fallecidas y otras 21 heridas en un restaurante ubicado en una de las zonas más concurridas del centro de Moscú.
Explosión en un restaurante de Moscú: al menos tres muertos y 21 heridos
Una bomba de fabricación casera explotó en un restaurante del centro de la capital rusa durante un evento privado. Entre las víctimas fatales figuran la mujer que transportaba el explosivo, un guardia de seguridad y un cliente. Las autoridades investigan el hecho como un posible acto terrorista
El hecho ocurrió mientras el establecimiento albergaba un evento privado y dio lugar a un amplio operativo de seguridad e investigación.
Qué ocurrió en el restaurante de Moscú
La explosión se registró poco antes de las 20 (hora local) en el restaurante italiano Balzi Rossi, situado en la plaza Kudrinskaya, dentro de uno de los emblemáticos edificios construidos durante la era estalinista.
Según la reconstrucción difundida por el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, una mujer intentó ingresar al establecimiento con un artefacto explosivo oculto entre sus pertenencias.
De acuerdo con la versión oficial, el personal de seguridad detectó una situación sospechosa cuando la mujer procuraba acceder al lugar.
Un guardia le impidió el ingreso y comenzó a inspeccionar el paquete que llevaba consigo. Fue en ese momento cuando se produjo la detonación, cuya onda expansiva alcanzó tanto a quienes se encontraban en el acceso como a clientes que permanecían en las inmediaciones y en la terraza del restaurante.
Las autoridades confirmaron que las tres víctimas fatales fueron la propia mujer que transportaba el explosivo, el guardia de seguridad que intentó detenerla y un cliente del restaurante.
Además, al menos 21 personas resultaron heridas con lesiones de distinta consideración y fueron trasladadas a hospitales de Moscú para recibir atención médica.
Videos difundidos por medios locales mostraron una importante presencia de ambulancias, bomberos y efectivos de fuerzas especiales en el lugar del ataque. La zona fue acordonada durante varias horas mientras los especialistas realizaban peritajes y recolectaban pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.
El restaurante permanecía cerrado al público general porque esa noche se desarrollaba una celebración privada.
Algunos testigos señalaron que asistían empresarios, funcionarios y otras figuras públicas, aunque las autoridades no confirmaron oficialmente quiénes participaban del encuentro ni si el evento era el objetivo específico del ataque.
La investigación y las hipótesis que analizan las autoridades
Tras la explosión, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa para determinar la autoría y las circunstancias del ataque.
Los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el explosivo hubiera sido activado a distancia y que la mujer que lo transportaba desconociera el momento exacto de la detonación. Sin embargo, esa versión aún no fue confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de investigación abiertas.
Hasta el momento, las autoridades rusas no informaron la identidad de las víctimas ni anunciaron detenciones vinculadas al caso. Tampoco se atribuyó el ataque a una organización específica, mientras continúan las tareas de análisis de restos del explosivo, registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.
El atentado se produce en un contexto de fuertes medidas de seguridad en Rusia, donde desde hace meses las autoridades reforzaron la vigilancia de espacios públicos, edificios oficiales y lugares de gran concurrencia debido a distintos episodios de violencia registrados durante el conflicto con Ucrania.
En ese escenario, cualquier incidente de estas características moviliza rápidamente a los organismos de seguridad y genera investigaciones de alto nivel.
Como consecuencia de la explosión, el tránsito en el sector céntrico de Moscú permaneció restringido durante varias horas y algunos eventos programados para la noche fueron suspendidos por precaución.
Los peritos continuaban trabajando en el lugar para determinar el tipo de explosivo utilizado, establecer cómo ingresó hasta el restaurante y esclarecer si existieron otras personas involucradas en la planificación del ataque.
Mientras avanzan las pericias, el saldo provisorio se mantiene en tres personas fallecidas y al menos 21 heridas, aunque las autoridades advirtieron que la investigación continúa y que podrían surgir nuevos elementos sobre la mecánica del hecho y sus responsables en las próximas horas.