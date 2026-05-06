El mundo de la comunicación despide hoy a una de sus figuras más disruptivas. Ted Turner, el magnate que desafió las convenciones al lanzar la primera señal de noticias de 24 horas en un momento donde pocos creían en el cable, falleció este miércoles a los 87 años. Conocido tanto por su audacia empresarial como por su carácter filantrópico y su perfil polémico, Turner no solo fundó CNN, sino que redefinió el concepto de "actualidad inmediata" para siempre.
Murió Ted Turner: quién fue el fundador de CNN que transformó la televisión mundial
El fundador de CNN y creador de un imperio mediático falleció a los 87 años. Su legado marca un antes y un después en la forma en que el planeta consume información, desde la Guerra del Golfo hasta la era digital.
Un visionario que desafió al "imposible"
Nacido en Cincinnati en 1938, Robert Edward Turner III comenzó su carrera en el negocio de publicidad exterior de su padre, pero su ambición lo llevó rápidamente a la industria televisiva. En 1980, contra todos los pronósticos de los grandes estudios de Nueva York, lanzó CNN (Cable News Network). En aquel entonces, la idea de transmitir noticias de forma ininterrumpida fue tildada de locura; sin embargo, Turner demostró que el mundo tenía sed de información en tiempo real.
El gran hito que consolidó su imperio fue la cobertura de la Guerra del Golfo en 1991. Mientras otras cadenas dependían de resúmenes nocturnos, CNN transmitía en vivo desde Bagdad, permitiendo que millones de personas vieran el conflicto desarrollarse en sus salas de estar.
Más allá de las noticias: el deporte y la ecología
La huella de Turner no se limitó al periodismo. Fue el dueño de los Atlanta Braves en el béisbol y de los Atlanta Hawks en la NBA, además de un apasionado de la navegación, llegando a ganar la prestigiosa Copa América en 1977.
En sus años posteriores, se destacó por su faceta humanitaria. En 1997, sorprendió al mundo al donar 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas, una cifra sin precedentes en aquel momento. Su compromiso con la conservación ambiental lo llevó a convertirse en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, dedicando vastas extensiones de tierra a la preservación del bisonte americano.
Un retiro marcado por la salud
En 2018, Turner reveló en una entrevista televisiva que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que fue limitando sus apariciones públicas. Pese a su deterioro físico, se mantuvo como una figura de consulta y respeto en el ámbito de los medios globales hasta sus últimos días.
La muerte de Ted Turner simboliza el cierre de una época dorada de la televisión por cable. Su capacidad para entender que la información era un flujo constante y no un evento de horario central cambió la política, la diplomacia y la cultura popular. Hoy, el periodismo moderno le debe, en gran medida, su dinamismo y su alcance global.