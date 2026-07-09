El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, sufrió una nueva baja en el Gabinete con la renuncia irrevocable de la titular de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, una salida que eleva a cuatro el número de ministros que abandonaron el Ejecutivo en apenas ocho meses de gestión.
Nueva baja en Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las salidas en el gabinete
Cinthya Yáñez dejó su cargo en el gobierno de Rodrigo Paz Pereira a solo ocho meses de haber asumido. El Ejecutivo boliviano suma un nuevo dolor de cabeza en medio de un escenario marcado por la inestabilidad y la presión social.
La dimisión fue confirmada por el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, quien informó que, mientras el mandatario designa a una nueva autoridad, esa cartera será administrada de forma interna por el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la continuidad de los programas y proyectos en marcha.
“Razones estrictamente personales”
En la carta de dimisión dirigida al jefe de Estado, Yáñez argumentó que la decisión responde a “razones estrictamente personales” y expresó agradecimiento por la confianza depositada al convocarla a integrar el gabinete en noviembre de 2025, cuando fue designada como la primera titular del recién creado Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.
“Cuando decidí aceptar su invitación para formar parte de su equipo de Gobierno, lo hice con la firme convicción de contribuir al desarrollo del país, impulsando el fortalecimiento de los sectores turístico, gastronómico y cultural de Bolivia”, escribió la ahora exministra.
En la misiva, Yáñez también solicitó que su sucesor sea designado “a la brevedad posible” para evitar retrasos en la ejecución de las políticas públicas.
Los otros tres renunciantes
La salida de Yáñez se suma a la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales, presentada en mayo, ya las dimisiones simultáneas de los entonces titulares de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, quienes abandonaron el Gabinete el pasado 2 de junio en medio de la mayor ola de movilizaciones y crisis social de dos meses registrados durante la actual administración.