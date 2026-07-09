Crisis institucional

Nueva baja en Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las salidas en el gabinete

Cinthya Yáñez dejó su cargo en el gobierno de Rodrigo Paz Pereira a solo ocho meses de haber asumido. El Ejecutivo boliviano suma un nuevo dolor de cabeza en medio de un escenario marcado por la inestabilidad y la presión social.