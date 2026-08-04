Tensión en Nueva York

Video: escaló una torre del puente de Brooklyn, se desnudó y se lanzó al East River

Se trata de un hombre de 44 años quien se arrojó al río con telas que utilizó a modo de paracaídas. La Policía de Nueva York logró rescatarlo y fue trasladado a un hospital, donde quedó internado fuera de peligro.