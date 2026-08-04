Un hombre protagonizó una peligrosa escena en Nueva York al escalar una de las torres del puente de Brooklyn y lanzarse desde unos 85 metros de altura hacia el East River.
Video: escaló una torre del puente de Brooklyn, se desnudó y se lanzó al East River
Se trata de un hombre de 44 años quien se arrojó al río con telas que utilizó a modo de paracaídas. La Policía de Nueva York logró rescatarlo y fue trasladado a un hospital, donde quedó internado fuera de peligro.
El episodio ocurrió el fin de semana. El protagonista fue identificado como Galymzhan Abaildayev, de 44 años, quien llegó hasta la parte superior de la estructura antes de que los equipos de emergencia pudieran convencerlo de bajar.
Según muestran los videos difundidos en las redes sociales, el hombre subió por las poleas del puente con una mochila cuadrada similar a las utilizadas por los repartidores. Una vez en altura, se quitó la ropa y se preparó para saltar.
Para amortiguar la caída, utilizó una bandera de Kazajistán y una sábana con un letrero como una especie de paracaídas improvisado. Finalmente, se lanzó desde la torre y cayó en las aguas del río.
La Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York desplegó un operativo y logró rescatarlo. Luego fue trasladado al hospital Bellevue, donde permaneció internado en condición estable y fuera de peligro.
Durante el procedimiento, las autoridades cerraron temporalmente el paseo peatonal del puente. Abaildayev fue acusado de imprudencia temeraria, obscenidad pública, allanamiento criminal, conducta desordenada y realización de grafitis.