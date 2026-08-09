El vuelco de una lancha en Nueva York dejó sin vida a una mujer de 27 años y a su hija de cinco meses, y otras doce personas resultaron con heridas leves tras caer al agua frente a la Estatua de la Libertad, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Una mujer y su bebé de cinco meses murieron frente a la Estatua de la Libertad
Una embarcación que transportaba catorce personas a bordo volcó dejando como saldo dos víctimas; el resto de los accidentados fueron trasladados en estado crítico.
Participaron del rescate dos lanchas de la Estación de la Guardia Costera de Nueva York, cuatro unidades del Departamento de Bomberos (FDNY), dos embarcaciones de la Policía de Nueva York y un helicóptero de la NYPD, además de un buque Good Samaritan que colaboró en el operativo.
“Nos entristece profundamente la trágica pérdida de vidas anoche, y acompañamos en el sentimiento a las familias y seres queridos de las víctimas en estos momentos tan difíciles”, dijo la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera.
Las víctimas fueron identificadas como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de cinco meses; ambos, originarios de Queens, fueron rescatados en estado crítico y trasladados al NYU Langone Health Brooklyn, donde fallecieron.
Según The New York Post, la lancha estaba peligrosamente sobrecargada y una fuente portuaria indicó que la embarcación no debería haber transportado más de cinco pasajeros.
El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y enfrenta 13 cargos por imprudencia temeraria; la policía remolcó la lancha hacia la costa y la mantiene bajo custodia para peritajes. La Guardia Costera investiga además si el servicio operaba como un alquiler ilegal en el puerto de Nueva York.
Detalles del vuelco y condiciones de la navegación
La embarcación Bayliner de 22 pies volcó alrededor de las 22:25 frente a Liberty Island, en un tramo cercano a la Estatua de la Libertad que combina tráfico recreativo y comercial. Testigos y medios locales señalaron que la lancha transportaba catorce personas, cifra muy superior a la capacidad indicada.
Fuentes citadas por The New York Post describieron la navegación recreativa en el puerto como desordenada, con escombros y obstáculos que complican la seguridad de los navegantes. Las autoridades investigan si la sobrecarga y las condiciones del entorno contribuyeron al vuelco.
Los doce sobrevivientes fueron rescatados del agua y trasladados a distintos hospitales con heridas leves; los socorristas coincidieron en la rapidez de la respuesta de la Guardia Costera y de los equipos de NYPD y FDNY para evacuar a las personas del lugar.
Investigación, detenciones y acciones institucionales
La policía detuvo al capitán Manuel Hernández y le imputó 13 cargos por imprudencia temeraria; la embarcación fue remolcada para peritajes mientras se desarrolla una investigación penal para determinar las causas del accidente. La Guardia Costera trabaja con el Servicio de Inspección y Seguridad (CGIS) y con la NYPD.
McCarthy precisó que la Guardia Costera se compromete a exigir responsabilidades a operadores ilegales y aseguró que las agencias colaboradoras seguirán con las averiguaciones. Las autoridades buscan establecer si la lancha operaba como un servicio de alquiler sin las autorizaciones correspondientes.
Como consecuencia institucional, la lancha permanece bajo custodia policial y la investigación podría derivar en sanciones penales y administrativas contra el operador; en lo humano, las familias de las víctimas afrontan el duelo por la pérdida de Sara Sánchez y su hija de cinco meses.