Momentos de tensión y sorpresa se vivieron en un hotel de Gatlinburg, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, luego de que un oso negro quedara atrapado en el baño de una habitación.
Video: la Policía fue a rescatar a un supuesto huésped encerrado, abrió la puerta y terminó huyendo de un oso
Ocurrió en Gatlinburg, en Tennessee. Según informaron las autoridades, no se reportaron personas heridas tras el insólito operativo.
El dueño del establecimiento llamó al número de emergencias al creer que se trataba de un huésped encerrado que no podía salir. La situación parecía una intervención de rutina, pero al llegar al lugar los agentes se encontraron con una escena completamente inesperada.
Con cautela, los policías se acercaron hasta la puerta del baño y utilizaron un palo para abrirla a distancia. La maniobra permitió mantener distancia de seguridad ante la posibilidad de que el animal reaccionara de manera agresiva.
Cuando la puerta quedó abierta, el oso negro salió caminando lentamente de la habitación. Pese a la tensión del momento, el animal no mostró signos de agresividad y abandonó el lugar sin atacar a los presentes.
El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Según informaron las autoridades, no se reportaron personas heridas tras el insólito operativo.