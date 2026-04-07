Pakistán solicitó durante la tarde de este martes una prórroga de dos semanas para extender el período de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de que arribar a una solución diplomática, en medio de la situación de extrema tensión en Medio Oriente.
Pakistán pide prorrogar por dos semanas la negociación entre Estados Unidos e Irán
El premier paquistaní solicitó extender el alto el fuego e intervenir en el Estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad. La Casa Blanca dijo este martes que el presidente Donald Trump ha sido informado de la propuesta y la está evaluando.
El premier pakistaní, Shehbaz Sharif, elevó un pedido de alto el fuego durante dos semanas y, en el mismo pedido, solicitó la apertura del Estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad; en paralelo reclamó que se conceda una prórroga para ampliar el plazo de intervención en Irán y facilitar así las negociaciones.
La Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump ha sido informado de la propuesta de Sharif para permitir que continúen las negociaciones diplomáticas. “Habrá una respuesta”, dijo en un comunicado la secretaria de prensa Karoline Leavitt.
Sharif, según el despacho desde Washington, dijo que los esfuerzos diplomáticos avanzan "a buen ritmo" y volvió a insistir en que Pakistán pide medidas concretas: la prórroga del plazo de dos semanas, la apertura del paso y un alto del fuego que permita continuar las negociaciones entre las partes.
Por su parte, el propio Trump se refirió brevemente a esta posibilidad. Afirmó que está en “negociaciones intensas”, tras un breve diálogo con Fox News, aunque se resistió dar más detalles sobre las conversaciones.
Preocupación del Papa y la ONU
La guerra en Medio Oriente atraviesa una situación de máxima tensión tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, advirtiendo que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no cede a sus exigencias.
En ese marco, el papa León XIV afirmó que las amenazas contra el pueblo de Irán son “verdaderamente inaceptables”. “Hay, sin duda, cuestiones de derecho internacional aquí, pero hay mucho más. Es un tema moral, por el bien de toda la población”, dijo León desde Castel Gandolfo, una residencia papal ubicada a aproximadamente una hora al sureste de Roma.
También se expresó el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación" por las recientes declaraciones de Trump.
Estas declaraciones "sugieren que poblaciones civiles enteras podrían sufrir las consecuencias de decisiones políticas y militares", señaló el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
"No hay objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad ni tampoco infligir sufrimiento de forma deliberada a poblaciones civiles", subrayó el portavoz.
China y Rusia vetan desbloqueo de Ormuz
En paralelo, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales fue rechazada este martes.
El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a "coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.
Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron este martes en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.
Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.
Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán. Hoy, martes, termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría "morir toda una civilización, para no volver jamás".