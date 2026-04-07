Máxima tensión en Medio Oriente

Pakistán pide prorrogar por dos semanas la negociación entre Estados Unidos e Irán

El premier paquistaní solicitó extender el alto el fuego e intervenir en el Estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad. La Casa Blanca dijo este martes que el presidente Donald Trump ha sido informado de la propuesta y la está evaluando.