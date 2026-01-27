Fueron trasladados a China

El fin de la "era panda" en Japón: emotiva despedida para Xiao Xiao y Lei Lei

Los gemelos de cuatro años dejaron el zoológico de Ueno, en Tokio, rumbo a la provincia china de Sichuan, abriendo paso a una nueva era en la diplomacia asiática. Cientos de personas los despidieron con carteles, peluches y lágrimas.