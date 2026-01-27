#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fueron trasladados a China

El fin de la "era panda" en Japón: emotiva despedida para Xiao Xiao y Lei Lei

Los gemelos de cuatro años dejaron el zoológico de Ueno, en Tokio, rumbo a la provincia china de Sichuan, abriendo paso a una nueva era en la diplomacia asiática. Cientos de personas los despidieron con carteles, peluches y lágrimas.

El regreso de Xiao Xiao y Lei Lei a China marca el fin de una era en Japón, que se queda sin pandas tras 50 años, generando impacto emocional y turístico.El regreso de Xiao Xiao y Lei Lei a China marca el fin de una era en Japón, que se queda sin pandas tras 50 años, generando impacto emocional y turístico.
Seguinos en
Por: 

Este lunes, Xiao Xiao y Lei Leil, los últimos pandas gigantes en Japón fueron trasladados desde el Ueno Zoological Gardens hacia el aeropuerto para su regreso a China.

Afuera del predio, cientos de personas se juntaron en el frío para verlos partir, algunos vestidos con gorros y camperas con orejitas de panda.

La escena tuvo algo de despedida familiar: el zoo ya venía organizando vistas limitadas y turnos especiales, y aun así la demanda explotó.

Gemelos “made in Tokyo”

Los pandas nacieron en junio de 2021 en el propio zoológico de Ueno y se convirtieron en una de las atracciones más fuertes de la ciudad.

Xiao Xiao y Lei LeiXiao Xiao y Lei Lei de bebés. Los pandas gemelos fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el Aeropuerto de Narita, para embarcar en un vuelo de regreso a China.

Sus padres, que también estaban en préstamo, volvieron a China en 2024, y los gemelos quedaron como el último símbolo vivo de una historia que empezó hace más de cinco décadas.

Xiao Xiao y Lei LeiLa despedida de Xiao Xiao y Lei Lei fue muy emotiva para los habitantes de Ueno, Japón.

Con su partida, Japón queda sin pandas por primera vez desde 1972, cuando llegaron los primeros ejemplares en el marco de la normalización diplomática con China.

“Panda diplomacia”

El traslado estaba previsto, sí, pero el contexto pesa: Reuters y The Guardian describen la salida como parte de un clima de relaciones Japón–China más tensas, con el telón de fondo de disputas regionales y roces geopolíticos (Taiwán, entre ellos).

(260127) -- TOKIO, 27 enero, 2026 (Xinhua) -- Empleados cargan la jaula de transporte que lleva a la panda gigante Lei Lei en un camión en el Jardín Zoológico de Ueno, en Tokio, Japón, el 27 de enero de 2026. Los dos últimos pandas gigantes que permanecían en Japón salieron el martes del Zoológico de Ueno, en Tokio, para regresar a China, lo que supone la primera vez en casi medio siglo que Japón se queda sin pandas. Los pandas gemelos, Xiao Xiao y Lei Lei, fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el Aeropuerto de Narita, para embarcar en un vuelo de regreso a China. (Xinhua/Sociedad del Parque Zoológico de Tokio) (oa) (ah) (vf)Empleados cargan la jaula de transporte que llevó a los pandas gigantes en camión en el Jardín Zoológico de Ueno, en Tokio, Japón. Foto: Xinhua.

En Japón, esa lectura convive con otra más simple y más humana: “se van los pandas” y punto. Para muchos visitantes, fue menos un episodio diplomático y más una pérdida emocional.

El impacto puertas adentro

La ausencia no es solo simbólica. Medios internacionales remarcan que la salida puede golpear el circuito turístico alrededor de Ueno —desde el propio zoológico hasta negocios que viven del “día panda”— y que, por ahora, no hay reemplazos confirmados.

(260127) -- TOKIO, 27 enero, 2026 (Xinhua) -- El panda gigante Xiao Xiao come previo a su partida en el Jardín Zoológico de Ueno, en Tokio, Japón, el 27 de enero de 2026. Los dos últimos pandas gigantes que permanecían en Japón salieron el martes del Zoológico de Ueno, en Tokio, para regresar a China, lo que supone la primera vez en casi medio siglo que Japón se queda sin pandas. Los pandas gemelos, Xiao Xiao y Lei Lei, fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el Aeropuerto de Narita, para embarcar en un vuelo de regreso a China. (Xinhua/Sociedad del Parque Zoológico de Tokio) (oa) (ah) (vf)El panda gigante Xiao Xiao come previo a su partida a China, lo que supone la primera vez en casi medio siglo que Japón se queda sin pandas. Foto: Xinhua.

En el zoo, el director lo dijo con una mezcla rara de orgullo y tristeza: agradecimiento por los años compartidos, pena por la despedida y la esperanza de que el intercambio pueda reanudarse en algún momento.

Y mientras el camión ya está lejos, en Ueno queda esa imagen: una reja cerrada, un cartel que antes no se miraba… y el murmullo de la gente preguntando “¿y ahora qué vemos?”.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Japón
China
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro