Evacuación masiva en el Aeropuerto de Miami por un paquete sospechoso

Miles de pasajeros debieron ser evacuados este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) luego de que se activara un amplio operativo de seguridad por el hallazgo de un paquete sospechoso en cercanías de la puerta 21.
Miles de pasajeros debieron abandonar la terminal este domingo tras un operativo de seguridad que paralizó las operaciones y provocó demoras en plena crisis aérea por el clima extremo.
La situación generó alarma entre los viajeros y obligó a paralizar gran parte de las operaciones en una jornada ya marcada por severas complicaciones climáticas en el hemisferio norte.
Tras el hallazgo, intervino el escuadrón antibombas de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, que desplegó un procedimiento preventivo para inspeccionar el objeto sospechoso. La presencia policial derivó en la evacuación inmediata de pasajeros y trabajadores del sector afectado.
El incidente se concentró en el área de Salidas, lo que obligó al cierre de los controles de la TSA en las salas G, H y J. Además, las autoridades aeroportuarias restringieron el acceso vehicular al predio, provocando extensos embotellamientos en los ingresos al aeropuerto.
Testigos describieron momentos de tensión y desorganización dentro de la terminal. “Nos pidieron que saliéramos de inmediato y no nos explicaron nada”, relató una pasajera evacuada. Aunque circularon versiones sobre ruidos fuertes en la zona de seguridad, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos.
Desde el aeropuerto aclararon que la evacuación respondió exclusivamente a un protocolo preventivo para permitir el trabajo de los especialistas en explosivos.
El episodio agravó una situación ya crítica en el sistema aéreo estadounidense, afectado por una tormenta invernal que provocó miles de cancelaciones y demoras en todo el país. En el caso de Miami, uno de los principales centros de conexión entre América del Norte y América Latina, los retrasos se multiplicaron tras el cierre parcial de la terminal.
Cientos de vuelos resultaron demorados, generando un efecto dominó en las conexiones internacionales.
Hacia el final del día, la gerencia del Aeropuerto Internacional de Miami informó que las operaciones comenzarían a restablecerse de manera progresiva. No obstante, recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal.
Las autoridades advirtieron que la combinación del operativo de seguridad y las condiciones climáticas extremas podría generar demoras adicionales durante las próximas 48 horas.