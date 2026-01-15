Reto viral al límite

Paraguay: un tiktoker hacía peligrosos desafíos frente a camiones en medio de la ruta y terminó detenido

Ocurrió en Minga Guazú (Alto Paraná). Un joven de 19 años fue detenido luego de que se viralizara un video en el que se lo ve cruzándose delante de camiones a gran velocidad sobre la ruta PY02. La Policía lo identificó como Ricardo David Irala Coronel y la causa quedó a cargo de la fiscal Cinthia Leiva.