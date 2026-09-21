Dos miembros de la tripulación de un helicóptero que combatía un incendio forestal en el Parque Nacional Yosemite murieron cuando la aeronave se estrelló este domingo, según el Servicio Forestal de Estados Unidos.
Se estrelló un un helicóptero en el Parque Nacional Yosemite y murieron dos personas
La tripulación había sido contratada para trabajar con el equipo Price Valley Rappel Crew del Servicio Forestal en Idaho, pero los pilotos estaban realizando operaciones para combatir el incendio Dome en el Parque Nacional Yosemite cuando la aeronave cayó.
Flyprecision, una compañía de aviación contratada por el Servicio Forestal, publicó este domingo en internet que dos miembros de su equipo habían muerto.
“Estamos devastados por esta pérdida y nos cuesta encontrar las palabras”, dijo la compañía en un comunicado.
Detalles del siniestro aéreo
El helicóptero Eurocopter AS32 se estrelló poco antes de las 3 p.m., hora del Pacífico, este domingo, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
La tripulación del helicóptero había sido contratada para trabajar con el equipo Price Valley Rappel Crew del Servicio Forestal en Idaho, pero los pilotos estaban realizando operaciones para combatir el incendio Dome en el Parque Nacional Yosemite cuando la aeronave cayó, según Adrienne Freeman, portavoz del Servicio Forestal. Eran las únicas personas a bordo en ese momento.
Investigación sobre las causas
La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán el accidente, y el Servicio Forestal también examinará el incidente, según Freeman.
El incendio Dome se extendió 115 hectáreas (283 acres) durante la noche del sábado, según las autoridades de incendios forestales, y hasta la mañana de este lunes abarcaba 1.303 hectáreas (3.222 acres) y estaba contenido en un 15 %.