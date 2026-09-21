Estados Unidos

Se estrelló un un helicóptero en el Parque Nacional Yosemite y murieron dos personas

La tripulación había sido contratada para trabajar con el equipo Price Valley Rappel Crew del Servicio Forestal en Idaho, pero los pilotos estaban realizando operaciones para combatir el incendio Dome en el Parque Nacional Yosemite cuando la aeronave cayó.