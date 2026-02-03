Tragedia en Alagoas

Trágico accidente de colectivo en el noreste de Brasil: 15 muertos, entre ellos tres niños

Un micro que trasladaba peregrinos volcó en el estado de Alagoas y dejó un saldo de al menos 15 personas fallecidas. Las autoridades locales decretaron tres días de luto y continúan las tareas de asistencia e investigación.