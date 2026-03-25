Milagrosa fuga en China: siete perros escaparon en manada tras ser robados

Una sorprendente escena ocurrió en China, donde siete perros fueron vistos escapando juntos por una carretera tras haber sido presuntamente robados de sus casas. Según informaron medios locales, los animales aparecieron a unos 17 kilómetros de la aldea de la que habrían sido sustraídos.
El video del momento no tardó en viralizarse en redes sociales. En las imágenes se ve a un corgi encabezando la marcha, mientras detrás suyo avanzan otros perros de distintas razas, entre ellos golden retrievers, labradores, un pekinés y un pastor alemán que presentaba una herida.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la actitud del corgi, que se giraba una y otra vez como si controlara que ninguno quedara atrás. A su alrededor, el resto de la pequeña manada parecía acompañar con cuidado al perro lastimado, en una secuencia que generó asombro y emoción.
La fuga colectiva fue presentada por medios locales como un episodio casi milagroso, tanto por la distancia recorrida como por la forma en que los animales permanecieron unidos. El caso generó fuerte repercusión en redes, donde miles de usuarios destacaron la lealtad del grupo y la imagen del corgi convertido en inesperado guía.