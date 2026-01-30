Polémica internacional

Rechazo de la Iglesia en Colombia por dichos de Gustavo Petro sobre Jesús

El presidente colombiano desató un fuerte repudio de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas tras afirmar que Jesús “hizo el amor” y sugerir una relación con María Magdalena. Las expresiones fueron calificadas como una falta de respeto y una tergiversación de la verdad histórica, bíblica y teológica.