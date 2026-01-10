El Pizza Index y las señales previas a un operativo militar de Estados Unidos

Un inusual indicador basado en el aumento de pedidos de pizza en zonas cercanas al Pentágono volvió a captar la atención en Estados Unidos tras resurgir como posible señal de un operativo militar inminente. La teoría, conocida como “Pizza Index”, reapareció en medio de tensiones internacionales y volvió a instalar el debate sobre los patrones informales que preceden a decisiones clave en materia de defensa.
Qué es el Pizza Index
El llamado Pizza Index es una teoría no oficial que sostiene que, ante situaciones de crisis o preparativos militares relevantes, se registra un incremento abrupto en los pedidos de comida —principalmente pizza— en áreas cercanas a sedes estratégicas como el Pentágono, el Departamento de Defensa o agencias de inteligencia.
La hipótesis se apoya en la idea de que, durante reuniones prolongadas y de carácter reservado, funcionarios y analistas permanecen largas horas en sus puestos de trabajo, lo que genera una demanda inusual de comidas rápidas durante la noche.
El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de EE. UU. Xinhua
Un origen que se remonta a la Guerra Fría
Según reconstrucciones periodísticas y registros informales, el fenómeno fue observado por primera vez durante la Guerra Fría, cuando repartidores y comerciantes de Washington detectaron picos de actividad coincidentes con momentos de alta tensión internacional.
Uno de los antecedentes más citados ocurrió en 1991, en la antesala de la Guerra del Golfo, cuando locales de comida rápida cercanos al Pentágono registraron una demanda fuera de lo habitual pocas horas antes del inicio de la ofensiva liderada por Estados Unidos.
El resurgimiento de la teoría
En los últimos días, usuarios de redes sociales y analistas independientes volvieron a mencionar el Pizza Index tras detectar un aumento de pedidos nocturnos en zonas estratégicas de Washington. Si bien no existe confirmación oficial ni respaldo institucional a esta teoría, su reaparición coincidió con un contexto internacional marcado por conflictos abiertos y tensiones geopolíticas.
Especialistas en defensa subrayan que este tipo de indicadores carecen de valor predictivo formal, aunque reconocen que reflejan el interés público por encontrar señales tempranas de decisiones que suelen manejarse con alto nivel de hermetismo.
Escepticismo y límites del indicador
Desde el ámbito académico y militar, la teoría es observada con cautela. Analistas señalan que los hábitos de consumo cambiaron drásticamente en los últimos años, con aplicaciones de delivery activas las 24 horas y turnos rotativos permanentes en organismos de seguridad.
Además, advierten que la coincidencia entre pedidos de comida y eventos militares puede responder más a una correlación circunstancial que a una relación causal directa.
Por qué vuelve a generar interés
A pesar de sus limitaciones, el Pizza Index continúa despertando curiosidad porque pone en evidencia la dificultad de acceder a información anticipada sobre decisiones estratégicas de gran impacto global.
En un escenario internacional atravesado por conflictos armados, este tipo de teorías se viralizan como una forma alternativa de interpretar señales del poder.
El Boeing E-4B Nightwatch fue visto despegando desde la Base Aérea de Offutt, en Nebraska, con rumbo a la Base Conjunta Andrews en Maryland, a pocos minutos de la Casa Blanca.
El vuelo que reavivó las especulaciones
Días antes de que el Pizza Index volviera a circular con fuerza en redes sociales, otro hecho captó la atención internacional: el regreso a los cielos del denominado “avión del fin del mundo”, una aeronave estratégica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos diseñada para garantizar la continuidad del gobierno ante escenarios de crisis extrema.
El vuelo, el primero de estas características en más de medio siglo, fue interpretado por analistas y observadores como una señal inusual en el actual contexto global.
La aparición de esta aeronave, sumada a otros movimientos poco habituales, contribuyó a reforzar el clima de especulación sobre posibles decisiones de alto impacto en materia de defensa y seguridad internacional.
Aunque carece de sustento científico, el Pizza Index vuelve a instalarse en la conversación pública como una anécdota reveladora de cómo la sociedad busca pistas en los detalles cotidianos para comprender movimientos militares que, por definición, se gestan lejos de la mirada pública.