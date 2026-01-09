En Los Ángeles

El "Avión del Fin del Mundo" de EE. UU. vuelve a surcar los cielos tras 51 años y genera atención global

El Boeing E-4B, diseñado durante la Guerra Fría para garantizar la continuidad del mando político y militar estadounidense ante un ataque que incapacite los centros de comando terrestres, ha sido vista en vuelos recientes, despertando interés por su rol en situaciones extremas. ¿Qué significa?