Soberanía y tecnología

El plan de China para 2030: inteligencia artificial aplicada a la industria y metas de crecimiento

La Asamblea Nacional Popular ratificó la hoja de ruta económica del Partido Comunista. En diálogo con CyD Litoral, el analista Joaquín Bernardis advirtió sobre la intención de Beijing de lograr el autoabastecimiento agrícola, lo que podría impactar directamente en las economías sudamericanas.