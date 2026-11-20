A una década del referéndum que marcó la salida británica del bloque comunitario, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) firmaron este viernes tres acuerdos destinados a estrechar la cooperación en comercio agroalimentario, emisiones contaminantes y educación.
El Reino Unido y la Unión Europea firmaron un acuerdo para flexibilizar controles, visados y comercio
El primer ministro británico, Andy Burnham, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sellaron tres convenios sobre normas fitosanitarias, mercado de carbono y movilidad juvenil. Las medidas entrarán en vigencia en 2028, aunque restan seis meses de negociaciones para definir los detalles.
El entendimiento fue calificado como “histórico” por el primer ministro británico, Andy Burnham, y como un “punto de inflexión” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Las medidas comenzarán a aplicarse en 2028, pero ambas partes establecieron un plazo de seis meses para terminar de definir los aspectos técnicos. Mientras dure esa instancia de negociación, Bruselas no pondrá en marcha ninguno de los puntos suscriptos.
Los tres ejes del entendimiento
- Controles sanitarios y fitosanitarios: Londres volverá a alinearse con las normativas europeas a partir del 1° de marzo de 2028. Esto eliminará la mayoría de las inspecciones fronterizas y certificados sobre alimentos, plantas, animales y productos derivados, incluyendo los envíos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Según estimaciones del gobierno británico, la medida generará un ahorro de 5.100 millones de libras anuales (unos 6.088 millones de euros).
- Mercado de carbono: Los exportadores británicos quedarán exentos del pago del impuesto al carbono al ingresar sus productos en la UE. El convenio apunta a establecer un reconocimiento mutuo de los derechos de emisión a partir de 2028 —aún sin fecha exacta— y representaría un beneficio proyectado de 3.800 millones de libras por año (4.551 millones de euros).
- Movilidad juvenil: El tercer punto habilita la libre circulación para jóvenes de entre 18 y 31 años entre ambas jurisdicciones. En una primera etapa, se implementará un cupo de visados para que 100.000 personas puedan vivir y trabajar en territorio británico.
En paralelo, los mandatarios ratificaron la cooperación vigente en materia de defensa y seguridad, con foco en el control marítimo, las amenazas híbridas, la movilidad militar y el respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.
Los puntos pendientes de negociación
Pese a los anuncios, persisten diferencias en torno a los costos universitarios para los estudiantes europeos. Bruselas exige que sus ciudadanos abonen el mismo arancel de matriculación que los alumnos locales (9.790 libras anuales), mientras que Londres propone fijar una tarifa cercana a las 12.000 libras —un tercio de las 38.000 que pagan actualmente los estudiantes internacionales—.
Durante la semana previa a la cumbre, Burnham cuestionó los resultados de la salida del bloque: “El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”. Si bien el mandatario británico planteó que todas las alternativas deberían evaluarse a futuro, aclaró que una eventual reincorporación a la UE es solo una posibilidad remota que requeriría el aval tanto de la ciudadanía británica como de todos los Estados miembros del bloque.