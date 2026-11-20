A diez años del Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea firmaron un acuerdo para flexibilizar controles, visados y comercio

El primer ministro británico, Andy Burnham, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sellaron tres convenios sobre normas fitosanitarias, mercado de carbono y movilidad juvenil. Las medidas entrarán en vigencia en 2028, aunque restan seis meses de negociaciones para definir los detalles.