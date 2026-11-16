Innovación y ambiente

Satellites on Fire: el proyecto creado por jóvenes argentinos que llegó a la final del galardón climático de los príncipes de Gales

La startup nacional, que utiliza inteligencia artificial para detectar incendios forestales 35 minutos antes que la NASA, compite este martes en Bombay por el Premio Earthshot. El evento cuenta con la presencia de Guillermo y Kate Middleton, quien retoma sus viajes oficiales tras su tratamiento oncológico.