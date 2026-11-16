El príncipe Guillermo y Kate Middleton desembarcaron este lunes en Bombay, India, para cumplir con una intensa agenda institucional de tres días cuyo punto culminante será la sexta edición de los Premios Earthshot.
Satellites on Fire: el proyecto creado por jóvenes argentinos que llegó a la final del galardón climático de los príncipes de Gales
La startup nacional, que utiliza inteligencia artificial para detectar incendios forestales 35 minutos antes que la NASA, compite este martes en Bombay por el Premio Earthshot. El evento cuenta con la presencia de Guillermo y Kate Middleton, quien retoma sus viajes oficiales tras su tratamiento oncológico.
El galardón ambiental impulsado por el heredero al trono británico entrega un millón de libras (alrededor de US$ 1,3 millones) a cinco soluciones innovadoras destinadas a combatir el cambio climático, y este año tiene un fuerte condimento local: por primera vez en la historia del certamen, un proyecto argentino compite en la instancia decisiva.
La llegada a territorio indio marca, además, un hito en la agenda de la familia real británica, ya que representa el regreso de la princesa de Gales a los grandes viajes oficiales fuera del Reino Unido tras su diagnóstico de cáncer hace cuatro años. Los ganadores de la edición 2026 se darán a conocer este martes 17 de noviembre en una gala internacional en Mumbai.
Talento argentino en la final global
Seleccionada entre casi 7.000 postulaciones de 169 países, la startup argentina Satellites on Fire integra el selecto grupo de 15 finalistas globales en la categoría "Limpiar nuestro aire".
El proyecto nació en 2020, en plena pandemia, cuando Franco Rodríguez Viau —entonces de 16 años— vio cómo los devastadores incendios forestales en Córdoba arrasaban las viviendas de amigos de su familia. Junto a sus compañeros de la escuela ORT, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak, decidió diseñar una herramienta tecnológica para atacar el problema desde la prevención.
Seis años después de aquel proyecto escolar, la plataforma monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y suma más de 70.000 usuarios activos.
"No podés luchar contra un fuego si no sabés cómo comenzó, por eso la detección temprana es clave para salvar vidas y proteger nuestro medioambiente", destacó Rodríguez Viau, actual CEO de la compañía, durante su participación en el Earthshot Impact Assembly previo a la gala.
Inteligencia artificial más rápida que la NASA
El diferencial de la plataforma radica en su software, que no requiere hardware costoso ni infraestructura compleja. El sistema cruza imágenes térmicas satelitales de alta frecuencia con cámaras ya instaladas en el terreno, imágenes de drones y datos meteorológicos para alimentar un modelo propio de inteligencia artificial.
Cuando detecta un foco de calor incipiente, envía alertas inmediatas vía WhatsApp, SMS y correo electrónico a bomberos y brigadistas, permitiendo actuar cuando las llamas aún son controlables.
Según los registros de la empresa, el sistema logra detectar los focos un promedio de 35 minutos antes que la NASA. En un parque nacional argentino, por ejemplo, emitió una alerta a los 17 minutos de iniciado el fuego, mientras que el sistema estadounidense tardó dos horas en registrarlo.
Con respaldos financieros de peso —como el MIT, Naciones Unidas, Tim Draper y Techstars, que aportaron US$ 3,6 millones en inversiones— y alianzas estratégicas con el Consejo Nacional de Bomberos de la Argentina, Allianz Seguros España y el programa FireSat de Google, la firma busca ahora consolidar su expansión global.
Más allá del resultado de este martes ante los príncipes de Gales, para su fundador el objetivo principal ya está en marcha: "El verdadero éxito no es escalar una startup, sino construir algo que sirva, que inspire y que cuide lo que más importa".