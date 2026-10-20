El castillo de Windsor ha abierto sus puertas este martes para acoger la cena de gala que los reyes Carlos y Camila han ofrecido a su ilustre invitado, el sultán de Omán Haitham bin Tarik Al Said.
Kate Middleton, despampanante en la cena de gala para el sultán de Omán
Durante el banquete de gala en honor al sultán de Omán, la realeza británica desplegó todo su brillo histórico en una velada colmada de distinciones. La princesa de Gales lució la tiara Cambridge Lover's Knot y un diseño de Elie Saab.
Ciento sesenta invitados han acudido al acto, en el que, una vez más, la princesa de Gales ha deslumbrado con un look perfecto para la ocasión repleto de mensajes subliminales: un guiño a Oriente y un recuerdo a su suegra.
Kate Middleton ha lucido un diseño del libanés Elie Saab en tono amarillo, con una silueta fluida de corte imperio y elegantes mangas semitransparentes de estilo capa, que caen con ligereza desde los hombros creando un efecto muy delicado.
El escote barco estaba adornado con una tira trenzada que enmarcaba una sutil abertura en forma de 'V' y un discreto corpiño marcaba la cintura mediante un fajín texturizado.
La tiara favorita de Diana
La elección de la tiara no ha sorprendido: la Cambridge Lover's Knot, una de las más conocidas de la colección real y la favorita de Lady Di, ahora también de Kate Middleton.
Elaborada con diamantes talla brillante y perlas en forma de lágrima, fue encargada en 1913 por la reina María a la joyería Garrard.
Completó el outfit con unos pendientes de diamantes de Isabel II, de estilo chandelier y el brazalete de diamantes de la reina María (concebida originalmente en la década de 1920 como una gargantilla), así como la banda y la estrella de la Real Orden Victoriana y la insignia de la Orden Familiar del rey Carlos III.
Una visita de Estado histórica
La cena ha sido ofrecida por Carlos III y la reina Camila en honor al sultán de Omán, que se encuentra en el Reino Unido en una visita de Estado de tres días. Se trata de la primera visita de Estado de un sultán omaní al país desde 1982.
El menú estaba compuesto por un primer plato de cigalas escocesas y cangrejo de Cornualles, seguido de faisán de Windsor cocinado en su jugo y col rellena. De postre, un baked Alaska individual con ciruela de Balmoral y helado elaborado con miel de la finca de Windsor.