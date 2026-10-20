En Windsor

Kate Middleton, despampanante en la cena de gala para el sultán de Omán

Durante el banquete de gala en honor al sultán de Omán, la realeza británica desplegó todo su brillo histórico en una velada colmada de distinciones. La princesa de Gales lució la tiara Cambridge Lover's Knot y un diseño de Elie Saab.