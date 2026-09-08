El príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, comenzó una nueva etapa educativa en Eton College y fue fotografiado por primera vez con el tradicional uniforme de la prestigiosa institución. El joven royal, de 13 años, llegó al colegio acompañado por sus padres, el príncipe William y la princesa Kate.
El príncipe George ya es alumno de Eton College: así luce con su nuevo uniforme
Con trece años, el segundo en la línea de sucesión británica inicia una exigente etapa académica con formación integral, deportes y liderazgo en el prestigioso colegio.
Las primeras imágenes fueron difundidas este martes por el Palacio de Kensington y muestran a George con la vestimenta característica de Eton, que incluye una levita oscura, cuello de puntas levantadas y corbata blanca.
El ingreso del príncipe a la institución también marca una continuidad dentro de la familia real británica. Su padre, el príncipe William, estudió en Eton durante cinco años, entre 1995 y 2000, después de haber comenzado allí su formación cuando tenía una edad similar.
El primer día de George en Eton
William y Kate acompañaron a su hijo mayor durante su llegada al prestigioso internado, en una mañana marcada por la lluvia. Los tres fueron fotografiados en el School Yard, el histórico patio cuadrangular de Eton, ubicado junto a la Torre de Lupton y la estatua del rey Enrique VI, fundador de la institución en 1440.
La llegada de George al colegio representa un nuevo capítulo en su formación antes de avanzar hacia etapas académicas vinculadas con su futuro desempeño dentro de la Familia Real británica.
El momento también coincidió con una fecha significativa para la monarquía: el cuarto aniversario de la muerte de la reina Isabel II, ocurrida el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral.
Qué estudiará el príncipe George en Eton
George comenzó el Year 9, correspondiente a una etapa intermedia de la educación secundaria británica. Eton ofrece una formación que combina materias académicas tradicionales con actividades vinculadas con las artes, el deporte, la tecnología y el desarrollo personal.
Entre las asignaturas de formación general se encuentran Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía y lenguas clásicas, además de otras propuestas destinadas a desarrollar capacidades creativas y tecnológicas.
A partir del Year 10, los estudiantes comienzan su preparación para los GCSE, uno de los principales exámenes de la educación secundaria británica. Posteriormente, durante el Sixth Form, pueden elegir entre tres y cuatro A-Levels, con especializaciones que incluyen Matemáticas, Ciencias, Historia, Política, Economía y lenguas modernas.
La vida en Eton también contempla una intensa actividad extracurricular. Los alumnos participan de deportes, artes escénicas, sociedades académicas, grupos de debate y del Combined Cadet Force, una organización orientada al desarrollo del liderazgo y la responsabilidad.
De esta manera, el príncipe George inicia una etapa clave de su educación en una institución que también forma parte de la historia educativa de su padre, el príncipe William.