La estabilidad del gobierno de Keir Starmer sufrió este jueves su impacto más severo desde que asumió el poder. Wes Streeting, hasta hoy secretario de Salud británico y una de las figuras con mayor proyección dentro del Partido Laborista, presentó su renuncia indeclinable a través de una carta pública que no ahorró críticas hacia la conducción del Ejecutivo. El portazo de Streeting no es una salida más: es un desafío abierto al liderazgo de un Primer Ministro que parece haber perdido el control de su propia tropa.
Renunció el secretario de Salud británico y el liderazgo de Starmer pende de un hilo
En una carta fulminante, Wes Streeting anunció su salida del gabinete británico asegurando haber "perdido la confianza" en el Primer Ministro. La dimisión profundiza la crisis del laborismo tras la debacle electoral y posiciona al ahora exministro como el principal aspirante a la sucesión.
"Donde necesitamos visión, hay un vacío"
La misiva, publicada originalmente en la red social X, fue el vehículo para un diagnóstico demoledor sobre el estado del gobierno británico. Streeting fue tajante al explicar los motivos de su alejamiento: "He perdido la confianza en el liderazgo", sentenció. En uno de los pasajes más duros del texto, el exfuncionario afirmó que el Reino Unido enfrenta retos que requieren una mirada "valiente", algo que no encuentra en la actual gestión.
"Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos deriva", disparó Streeting, marcando una distancia insalvable con la estrategia de Starmer. Para los analistas políticos en Londres, estas palabras no son solo una despedida, sino el lanzamiento de una plataforma electoral interna para disputar la conducción del partido.
Un contexto de naufragio electoral
La salida de Streeting se produce en el momento de mayor debilidad para Starmer. El gobierno laborista viene de sufrir un "golpe fatal" en las recientes elecciones locales, donde la formación perdió más de 1.400 concejales y vio cómo bastiones históricos como Gales quedaban en manos de la oposición o de fuerzas emergentes como Reform UK.
La presión interna ha escalado a niveles insostenibles. Se estima que más de 80 parlamentarios laboristas (una quinta parte del bloque) ya han solicitado formalmente la dimisión de Starmer o, al menos, el establecimiento de un cronograma claro para una transición. La renuncia del ministro de Salud actúa ahora como un catalizador para este grupo de rebeldes que ven en Starmer un obstáculo para la recuperación del partido.
Las sombras sobre el gabinete
El clima en Downing Street ya venía enrarecido por las críticas a los vínculos de algunos miembros del gabinete con figuras cuestionadas. El propio Streeting debió enfrentar cuestionamientos por su relación con Peter Mandelson, el exembajador recientemente cesado por sus antiguos vínculos con Jeffrey Epstein. Aunque Streeting negó una amistad íntima, el escándalo erosionó la imagen de cohesión que el laborismo intentaba proyectar.
A esto se suma el antecedente de la renuncia de la viceprimera ministra, Angela Rayner, en septiembre pasado, lo que deja a Starmer cada vez más aislado y con un equipo diezmado frente a una economía que no logra dar señales de alivio y una libra esterlina que hoy mostró su volatilidad ante la incertidumbre política.
El Reino Unido ingresa hoy en un terreno de absoluta incertidumbre. La caída de una pieza clave como Wes Streeting deja al desnudo que la crisis del laborismo no es solo electoral, sino de identidad y liderazgo. Mientras Starmer se aferra al cargo apelando a los mecanismos internos del partido, el interrogante en Londres ya no es si habrá un cambio de mando, sino cuándo ocurrirá y quién logrará recoger los pedazos de un gobierno que parece haber agotado su crédito en tiempo récord.