Golpe al corazón de Downing Street

Renunció el secretario de Salud británico y el liderazgo de Starmer pende de un hilo

En una carta fulminante, Wes Streeting anunció su salida del gabinete británico asegurando haber "perdido la confianza" en el Primer Ministro. La dimisión profundiza la crisis del laborismo tras la debacle electoral y posiciona al ahora exministro como el principal aspirante a la sucesión.